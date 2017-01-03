詹姆斯·哈登荣获12月西部月最佳称号

休斯敦讯——NBA今日宣布 詹姆斯•哈登获得西部月最佳称号(12月) 这是他职业生涯第4次获得此殊荣，全部来自于他在火箭队效力的时光。在这项荣誉上，哈登仅次于大梦奥拉朱旺（6次），在火箭队史上排名第二。

整个12月哈登场均得到28.3分，12次助攻，9.1个篮板，1.53次抢断，帮助火箭队取得15胜2负的好成绩。其中火箭队的15次胜利也追平了球队历史上单月最多胜场数的纪录（1996年11月）。

12月伊始，哈登砍下29分15篮板13助攻，带领火箭队历经两个加时客场战胜拥有四巨头的金州勇士，这也开启了火箭十连胜的蜜月期。12月17日，此次十连胜的最后一场比赛，哈登在加时赛独得10分，帮助火箭逆转17分，客场击败天赋异禀的明尼苏达森林狼。

这位4次入选全明星的球员，在12月总共贡献5次三双，包括新年前夕对阵纽约尼克斯时砍下的职业生涯得分新高53分，并送出追平职业生涯最高助攻17次，同时还抢到火箭本赛季篮板最高16个。根据伊莱亚斯体育局(Elias Sports Bureau)的数据，哈登是NBA有史以来第一位单场砍下至少50分15篮板15助攻的球员。

如今，登哥以场均28.3分排名联盟得分榜第四，11.9次助攻排名联盟助攻榜第一，同时每场他还有8.2个篮板进账。大O罗宾逊（三次）是NBA历史上唯一一个单赛季可以砍下至少28分11助攻8篮板的球员。

上赛季，哈登场均贡献了29分7.5助攻6.1篮板。他成为第四个可以单赛季场均至少拿到29分7助攻6篮板的球员，同时也是第四名可以在多赛季场均拿到至少27分7助攻5篮板的球员。祝贺登哥！