休斯敦火箭当家球星哈登入选2017NBA新奥尔良全明星首发阵容

休斯敦讯——NBA今日宣布休斯敦火箭后卫詹姆斯•哈登成功入选2017年NBA新奥尔良全明星赛西部首发后场。本次全明星赛将于美国中部时间2017年2月19日晚7点在新奥尔良举行。这也是哈登第一次被直接选为首发全明星，之前两次（2014，2015）都是顶替科比成为全明星首发。

本次全明星票选，也是NBA历史上首次由球员，球迷，媒体一起参与，其中球迷选票占50%，球员和媒体各占25%。 哈登获得1771375张球迷选票，位列西部后场第二，在所有球员里面排名第三（詹姆斯>库里>哈登>杜兰特）

哈登职业生涯的五次全明星，全是他在火箭获得的，现在火箭队史上只有大梦奥拉朱旺(12次)，姚明(8次)比哈登获得全明星次数更多。

本赛季，哈登以场均28.9分位列得分榜第二，场均11.6次助攻位列助攻榜第一。本赛季场均57.2分都与哈登有关，将超过阿奇博尔德在1972-1973赛季创下的纪录(场均56.8分)

本赛季哈登场均能够贡献28.9分11.6助8.3板，历史上只有大O罗伯特森可以单赛季场均送出至少28分11助8板。同时本赛季哈登在罚球次数(469)和命中数(400)均位列联盟第一，三分球命中数(141)排名第三。火箭分卫戈登以160记三分领衔三分榜。

这个赛季过去的45场比赛中，哈登就砍下了13次三双，要知道之前所有赛季中三双之和也不过9次；其中4次，哈登还至少砍下了40分，根据伊莱亚斯体育局(Elias Sports Bureau)的数据，大O罗伯特森是NBA历史上唯一一个可以单赛季至少四次完成在送出三双的同时砍下40分的球员。

火箭队如今33胜12负，有着排名联盟第三的胜率(73.3%)，其中33胜追平了火箭队史上前45场比赛的最高胜场数(1993-1994赛季)。而上一个赛季，火箭队直到第66场常规赛才迎来第33场胜利。