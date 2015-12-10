ROOT SPORTS新增火箭赛事用户

火箭队常规赛事电视转播运营商ROOT SPORTS目前新增火箭赛事用户20余万户，分布在德州、路易斯安那州及阿肯色州。

通过在转播覆盖领域新增加的400多个邮政编码，奥斯丁、科珀斯克里斯蒂、韦科-坦普尔-布赖恩、圣安东尼奥、什里夫波特、拉斐特及巴吞鲁日地区均可收看比赛。还延伸到德州的圣安吉洛地区。

"能让更多的球迷收看到火箭的比赛，我们感到非常兴奋，" ROOT SPORTS西南区总经理大卫-皮尔特说。 "新增了这么多用户我们很开心。"

NBA联盟将所有球队赛事划分为不同的区域。所以圣安东尼奥、奥斯丁、巴吞鲁日的某些地区不能收看ROOT SPORTS转播的火箭赛事，这些地区属于其他球队转播保护范围。

欲查找ROOT SPORTS转播的火箭赛事收看地区代码全名单,请访问 www.RootSports.com/RocketsTerritory。除了通过有线服务商外，用户目前还可从DIRECTV, AT&T U-verse and Xfinity登录进入ROOT SPORTS。登录http://southwest.rootsports.com/channel-finder查找本地频道目录。

ROOT SPORTS网络体育西南区目前拥有420多万用户，分布于阿肯色、路易斯安那、俄克拉荷马、德州全境及新墨西哥部分地区。每年提供250多项赛事高清转播。ROOT SPORTS由 AT&T阵营的DIRECTV Sports网络拥有并运营。