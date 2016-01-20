为迎接中国春节火箭队将穿特制球衣
向最大的国际球迷群体致以节日问候火箭队将在三场比赛里身穿特制球衣
休斯顿 – 为了庆祝中国春节，向球队最大的国际球迷群体致以节日问候，火箭队将在三场比赛里身穿印有汉字的特制球衣，分别为2月7日（除夕）对开拓者、2月10日（大年初三）对勇士以及2月11日（大年初四）对开拓者。上赛季火箭曾和勇士NBA历史首次身穿中文球衣在春节期间打比赛。
“能再次穿上印有中国文化特色的球衣，来问候我们广大的中国球迷，我们感到非常骄傲，”火箭老板亚历山大说道。“火箭队和中国球迷长期以来一直保持着联系，从1994年，第一次在中国直播NBA比赛，到最近火箭的传奇姚明获得名人堂提名谱写了不可思议的职业生涯，再到2004年首次参加中国赛，我们真的很荣幸能将这些传统延续下去。”
2月4-22日，NBA将与中国美国及全世界的千百万球迷共庆中国的春节。
今年春节庆典场面的重头戏是一部明星云集的短片“餐桌,” 主角有火箭后卫哈登、吉祥物火箭熊、勇士后卫库里及前火箭现黄蜂球员林书豪。该视频将于1月19-22日通过NBA中国的电视及数字平台播放，包括 NBA.com/China及其他移动和社交媒体。在美国该片将于2月4日勇士对奇才的比赛期间首播。