为迎接中国春节火箭队将穿特制球衣

休斯顿 – 为了庆祝中国春节，向球队最大的国际球迷群体致以节日问候，火箭队将在三场比赛里身穿印有汉字的特制球衣，分别为2月7日（除夕）对开拓者、2月10日（大年初三）对勇士以及2月11日（大年初四）对开拓者。上赛季火箭曾和勇士NBA历史首次身穿中文球衣在春节期间打比赛。

“能再次穿上印有中国文化特色的球衣，来问候我们广大的中国球迷，我们感到非常骄傲，”火箭老板亚历山大说道。“火箭队和中国球迷长期以来一直保持着联系，从1994年，第一次在中国直播NBA比赛，到最近火箭的传奇姚明获得名人堂提名谱写了不可思议的职业生涯，再到2004年首次参加中国赛，我们真的很荣幸能将这些传统延续下去。”

2月4-22日，NBA将与中国美国及全世界的千百万球迷共庆中国的春节。

今年春节庆典场面的重头戏是一部明星云集的短片“餐桌,” 主角有火箭后卫哈登、吉祥物火箭熊、勇士后卫库里及前火箭现黄蜂球员林书豪。该视频将于1月19-22日通过NBA中国的电视及数字平台播放，包括 NBA.com/China及其他移动和社交媒体。在美国该片将于2月4日勇士对奇才的比赛期间首播。