火箭与詹姆斯-哈登重新签署了一份4年合同

休斯顿 – 火箭队老板莱斯利-亚历山大今日宣布，球队与后卫詹姆斯-哈登重新签署了一份4年合同，“大胡子”将留在休斯顿直到2019-20赛季。2012年10月，火箭队在通过与雷霆队交易得到哈登后，4次入选全明星阵容，3次入选最佳阵容，其中2013-14、2014-15赛季入选最佳阵容一队。

哈登共打了7个赛季，年年进入季后赛，晋级西部决赛3次，2011-12赛季晋级总决赛。2014-15赛季获联盟最有价值球员第二名, 当选由NBA球员工会举办的第一届MVP。该赛季哈登率领火箭自1996-97赛季以来首次晋级西部决赛。

上赛季场均交出29.0分7.5助攻6.1篮板的数据。成为历史上第4位单赛季场均至少得到29分7助攻6篮板的球员，另3人是勒布朗-詹姆斯、迈克尔-乔丹和罗伯逊。也是历史上第4位多赛季场均至少得到27分7助攻5篮板的球员，另3人是约翰-哈夫利切克、詹姆斯和罗伯逊。

26岁的哈登上赛季首发打满82场常规赛，做到这一点的共有6人，场均得分排第2，助攻排第6，上场时间排第1。命中三分球236个破队史纪录，赛季场均得分29.0排队史第2位。

自加盟火箭以来，哈登在总得分、总篮板、总助攻的数据为联盟最高，在火箭的4个赛季总得分8,467分联盟最多，比同期的第2名多出533分，命中罚球数也比同期的第2名多出461个。