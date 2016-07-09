火箭队正式签约安德森和戈登

休斯顿 – 火箭队总经理莫雷宣布与自由球员莱恩-安德森和埃里克-戈登签约。二人加盟的新闻发布会定于7月9日中部时间下午1:30分在丰田中心举行。

安德森 (2.08米,109公斤)于2008年NBA选秀在第一轮第21顺位被新泽西篮网队选中，先后效力于篮网、魔术和黄蜂。安德森一共打了484场常规赛，其中159场首发，场均有13.1分5.6篮板,过去5个赛季场均16.1分。过去8个赛季的罚球命中率为80.0%。

自从2008-09赛季进入NBA以来，安德森三分球命中数(980)排联盟第11位，在身高2.08米以上的球员中排名第6位。在2011-12赛季获进步最快球员奖,在过去5个赛季中，NBA只有5名球员场均投中2.4个以上的三分，且命中率达到或者超过37.5%，安德森是其中之一。其他4名球员分别是史蒂芬-库里、凯尔-科沃尔、韦斯利-马修斯和克莱-汤普森。

戈登 (1.93米, 215) 是2008年快船首轮第7顺位选秀，目前在NBA打了8年。整个职业生涯至今，戈登一共打了417场常规赛，其中398场首发，场均贡献16.6分3.3助攻2.5篮板1.06抢断，罚球命中率81.4%。上赛季罚球命中率88.8%。

他是过去3个赛季场均投中2个三分，且命中率达到或者超过40%的五名球员之一，另外4名球员是库里、科沃尔、雷迪克和克雷-汤普森。有7个赛季的场均得分在15.0以上，其中2010-11赛季在快船的场均得分22.3分，为生涯最高。