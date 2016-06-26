2016选秀大会火箭队选中齐纳努-奥努库和周琦

休斯顿 – 2016选秀大会中，火箭队在次轮第37顺位选中来自路易斯维尔大学的前锋齐纳努-奥努库，次轮第43顺位选择了中国内线周琦。

奥努库 (6-10, 245)来自路易斯维尔大学，大二，19岁，身高2米08，体重为111公斤，场均拿到9.9分8.5个篮板2次封盖，命中率61.9%。2015-16赛季被媒体及教练选进大西洋海岸联盟最佳防守阵容，本赛季10次两双排该联盟第二位，盖帽3+有10次。

2015年帮助美国队夺得19岁以下男篮世锦赛金牌。 与火箭大前锋哈雷尔曾是路易斯维尔大学的队友。其哥哥也曾经在发展联盟及NBA打过球。

过去两个赛季周琦（20岁）为中国的新疆男篮效力，场均能够得到15.1分8.6篮板3.2盖帽，命中率64.0%，罚球命中率75.2%。连续两个赛季获中国联赛CBA盖帽王。在2014-15的新秀赛季三分球10中1，而上赛季提升到15中9。

2015年亚锦赛上做为国家队主力队员的周琦场均9.9分6板2帽，入选赛会最佳阵容。2013年U19世青赛上，周琦以场均5.4次封盖居赛会榜首。NBA官方新秀体测数据显示周琦臂展为7英尺7.75英寸(约2米33)，站立摸高为9英尺4.5英寸(约2米86)。