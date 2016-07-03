火箭队备战2016三星夏季联赛
休斯敦 – 休斯敦火箭队今日公布了球队备战2016三星夏季联赛迷你训练营获邀名单，本届夏季联赛将于7月8-18日在拉斯维加斯内华达大学体育馆举行。
这是火箭队第8次参加该项赛事，并拥有赛会最高胜率纪录(31胜12负; 72.1%)。
以下是球队备战夏季联赛迷你训练营获邀名单:
但不排除有变动情况。
2016三星夏季联赛有23支NBA球队以及一支NBDL明星队参加，每支球队将参加三轮循环赛，确定种子排名，7月18日进行最后的冠军赛。每支球队至少参加5场比赛。
以下是火箭队赛程:
名单
|#
|姓名
|位置
|身高
|所在大学
|球龄
|39
|格拉西恩-巴库曼亚
|中锋
|6-11
|昂蒂布(法国)/民主刚果
|新秀
|8
|迈克尔-比斯利
|前锋
|6-9 ?
|堪萨斯州立大学/美
|8
|7
|萨姆-德克尔
|前锋
|6-9
|威斯康星大学/美
|1
|38
|特雷-弗里曼
|后卫
|6-2
|欧道明大学/美
|新秀
|36
|肯尼-甘尼斯
|后卫
|6-3
|佐治亚大学/美
|新秀
|35
|蒙特雷斯-哈雷尔
|前锋
|6-8
|路易斯维尔大学/美
|1
|37
|托尼-杰克里
|中锋
|7-0
|迈阿密大学/尼日利亚
|R新秀
|30
|梅尔文-约翰逊
|后卫
|6-4
|弗吉尼亚联邦大学/美
|新秀
|32
|KJ-迈克丹尼尔斯
|锋卫
|6-6
|克莱姆森大学/美
|2
|21
|切纳努-奥努阿库
|前锋/中锋
|6-10
|路易斯维尔大学/美
|新秀
|20
|加里-佩顿二世
|后卫
|6-3
|俄勒冈州立大学/美
|新秀
|18
|以赛亚-泰勒
|后卫
|6-3
|德克萨斯大学/美
|新秀
|5
|克里斯-沃克
|前锋
|6-10
|佛罗里达大学/美
|新秀
|33
|凯尔-维尔彻
|前锋
|6-10
|贡萨加大学/美
|新秀
|14
|吴冠希
|C
|6-10
|上海鲨鱼/中国
|新秀
赛程
均为中部时间
|日期
|对手
|时间
|频道
|场地
|7月8日
|老鹰
|5:00 PM
|NBATV
|Cox Pavilion
|7月10日
|国王
|3:30 PM
|NBATV
|Thomas & Mack
|7月11日
|发展联盟明星队
|3:00 PM
|NBATV
|Cox Pavilion