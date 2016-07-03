火箭队备战2016三星夏季联赛

休斯敦 – 休斯敦火箭队今日公布了球队备战2016三星夏季联赛迷你训练营获邀名单，本届夏季联赛将于7月8-18日在拉斯维加斯内华达大学体育馆举行。

这是火箭队第8次参加该项赛事，并拥有赛会最高胜率纪录(31胜12负; 72.1%)。

以下是球队备战夏季联赛迷你训练营获邀名单:

但不排除有变动情况。

2016三星夏季联赛有23支NBA球队以及一支NBDL明星队参加，每支球队将参加三轮循环赛，确定种子排名，7月18日进行最后的冠军赛。每支球队至少参加5场比赛。

以下是火箭队赛程:

名单

# 姓名 位置 身高 所在大学 球龄 39 格拉西恩-巴库曼亚 中锋 6-11 昂蒂布(法国)/民主刚果 新秀 8 迈克尔-比斯利 前锋 6-9 ? 堪萨斯州立大学/美 8 7 萨姆-德克尔 前锋 6-9 威斯康星大学/美 1 38 特雷-弗里曼 后卫 6-2 欧道明大学/美 新秀 36 肯尼-甘尼斯 后卫 6-3 佐治亚大学/美 新秀 35 蒙特雷斯-哈雷尔 前锋 6-8 路易斯维尔大学/美 1 37 托尼-杰克里 中锋 7-0 迈阿密大学/尼日利亚 R新秀 30 梅尔文-约翰逊 后卫 6-4 弗吉尼亚联邦大学/美 新秀 32 KJ-迈克丹尼尔斯 锋卫 6-6 克莱姆森大学/美 2 21 切纳努-奥努阿库 前锋/中锋 6-10 路易斯维尔大学/美 新秀 20 加里-佩顿二世 后卫 6-3 俄勒冈州立大学/美 新秀 18 以赛亚-泰勒 后卫 6-3 德克萨斯大学/美 新秀 5 克里斯-沃克 前锋 6-10 佛罗里达大学/美 新秀 33 凯尔-维尔彻 前锋 6-10 贡萨加大学/美 新秀 14 吴冠希 C 6-10 上海鲨鱼/中国 新秀

赛程

均为中部时间