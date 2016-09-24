火箭队公布训练营名单

休斯敦 – 火箭队总经理莫雷今天宣布球队在训练营开始前签入了4人，训练营定于9月24日到10月1日在丰田中心进行。季前赛首场比赛于10月2日晚7点主场对上海大鲨鱼队。大鲨鱼队来自中国职业篮球联盟，老板为火箭队传奇球员姚明，他于本月初入选名人堂。这是第一支在美本土对抗NBA球队的中国职业球队。

鲍比-布朗 是加州州立大学富乐顿分校历史得分王，在2008-09及200-10的NBA赛季共打过113场比赛，过去2个赛季在中国的CBA深圳队打球。 2015-16赛季在深圳队,布朗场均拿下29.2分6.3助攻4.7篮板。

加里-佩顿二世 参加了今年的选秀大会但落选，在三星夏季联赛中为火箭打球。在俄勒冈州大大四阶段场均得到16.0分7.8篮板5.0助攻2.5抢断。根据Stats,Inc.的数据统计，他是大学1区自1996-97赛季以来第一个单赛季场均拿下至少16.0分7.0篮板5.0助攻及2.5抢断的球员。

以赛亚-泰勒 来自德克萨斯大学，大三球员，参加了2016年的NBA选秀。大三阶段入选大12联盟一队，大一大二入选三队。在三星夏季联赛中为火箭打球。

凯尔-维尔彻 来自冈扎加大学，大四球员，参加了2016年的NBA选秀，在三星夏季联赛中为火箭打球。大学篮球生涯从肯塔基大学起步（后转校去了冈扎加），是2012年野猫冠军队成员。

以下为2016火箭队训练营详细名单:

名单