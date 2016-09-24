火箭队公布训练营名单
休斯敦 – 火箭队总经理莫雷今天宣布球队在训练营开始前签入了4人，训练营定于9月24日到10月1日在丰田中心进行。季前赛首场比赛于10月2日晚7点主场对上海大鲨鱼队。大鲨鱼队来自中国职业篮球联盟，老板为火箭队传奇球员姚明，他于本月初入选名人堂。这是第一支在美本土对抗NBA球队的中国职业球队。
鲍比-布朗 是加州州立大学富乐顿分校历史得分王，在2008-09及200-10的NBA赛季共打过113场比赛，过去2个赛季在中国的CBA深圳队打球。 2015-16赛季在深圳队,布朗场均拿下29.2分6.3助攻4.7篮板。
加里-佩顿二世 参加了今年的选秀大会但落选，在三星夏季联赛中为火箭打球。在俄勒冈州大大四阶段场均得到16.0分7.8篮板5.0助攻2.5抢断。根据Stats,Inc.的数据统计，他是大学1区自1996-97赛季以来第一个单赛季场均拿下至少16.0分7.0篮板5.0助攻及2.5抢断的球员。
以赛亚-泰勒 来自德克萨斯大学，大三球员，参加了2016年的NBA选秀。大三阶段入选大12联盟一队，大一大二入选三队。在三星夏季联赛中为火箭打球。
凯尔-维尔彻 来自冈扎加大学，大四球员，参加了2016年的NBA选秀，在三星夏季联赛中为火箭打球。大学篮球生涯从肯塔基大学起步（后转校去了冈扎加），是2012年野猫冠军队成员。
以下为2016火箭队训练营详细名单:
名单
|号码
|姓名
|位置
|身高
|NBA前所属球队/国籍
|职业年龄
|0
|加里-佩顿二世
|后卫
|6-3
|俄勒冈州大/美
|新秀
|1
|特雷沃-阿里扎
|前锋
|6-8
|加大洛杉矶分校/美
|12
|2
|帕特里克-贝弗利
|后卫
|6-1
|阿肯色大学/美
|4
|3
|莱恩-安德森
|前锋
|6-10
|加州/美
|8
|5
|蒙特雷斯-哈雷尔
|前锋
|6-8
|路易斯维尔/美
|1
|6
|泰勒-恩尼斯
|后卫
|6-3
|雪城大学/加拿大
|2
|7
|萨姆-德克尔
|F
|6-9
|威斯康辛/美
|1
|8
|鲍比-布朗
|后卫
|6-2
|加州州立大学富勒顿分校/美
|2
|9
|巴勃罗-普里吉奥尼
|后卫
|6-3
|巴斯克尼亚/阿根廷
|4
|10
|埃里克-戈登
|后卫
|6-4
|印第安纳大学/美
|8
|13
|詹姆斯-哈登
|后卫
|6-5
|亚利桑那州立大学/美
|7
|15
|克林特-卡佩拉
|中锋
|6-10
|埃兰查隆 (法国)/瑞士
|2
|17
|以赛亚-泰勒
|后卫
|6-3
|德克萨斯大学/U美
|新秀
|21
|齐纳努-欧努阿库
|前锋/中锋
|6-10
|路易斯维尔大学/美
|新秀
|30
|凯尔-维尔彻
|前锋
|6-10
|冈扎加大学/美
|新秀
|32
|K.J. 麦克丹尼尔斯
|前锋
|6-6
|克莱姆森大学/美
|2
|33
|科里-布鲁尔
|前锋
|6-9
|佛罗里达大学/美
|9
|42
|内内
|中锋
|6-11
|瓦斯科达伽马/巴西
|14