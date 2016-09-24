火箭队公布训练营名单

Posted: Sep 24, 2016

休斯敦 – 火箭队总经理莫雷今天宣布球队在训练营开始前签入了4人，训练营定于9月24日到10月1日在丰田中心进行。季前赛首场比赛于10月2日晚7点主场对上海大鲨鱼队。大鲨鱼队来自中国职业篮球联盟，老板为火箭队传奇球员姚明，他于本月初入选名人堂。这是第一支在美本土对抗NBA球队的中国职业球队。

鲍比-布朗 是加州州立大学富乐顿分校历史得分王，在2008-09及200-10的NBA赛季共打过113场比赛，过去2个赛季在中国的CBA深圳队打球。 2015-16赛季在深圳队,布朗场均拿下29.2分6.3助攻4.7篮板。

加里-佩顿二世 参加了今年的选秀大会但落选，在三星夏季联赛中为火箭打球。在俄勒冈州大大四阶段场均得到16.0分7.8篮板5.0助攻2.5抢断。根据Stats,Inc.的数据统计，他是大学1区自1996-97赛季以来第一个单赛季场均拿下至少16.0分7.0篮板5.0助攻及2.5抢断的球员。

以赛亚-泰勒 来自德克萨斯大学，大三球员，参加了2016年的NBA选秀。大三阶段入选大12联盟一队，大一大二入选三队。在三星夏季联赛中为火箭打球。

凯尔-维尔彻 来自冈扎加大学，大四球员，参加了2016年的NBA选秀，在三星夏季联赛中为火箭打球。大学篮球生涯从肯塔基大学起步（后转校去了冈扎加），是2012年野猫冠军队成员。

以下为2016火箭队训练营详细名单:

名单

号码 姓名 位置 身高 NBA前所属球队/国籍 职业年龄
0 加里-佩顿二世 后卫 6-3 俄勒冈州大/美 新秀
1 特雷沃-阿里扎 前锋 6-8 加大洛杉矶分校/美 12
2 帕特里克-贝弗利 后卫 6-1 阿肯色大学/美 4
3 莱恩-安德森 前锋 6-10 加州/美 8
5 蒙特雷斯-哈雷尔 前锋 6-8 路易斯维尔/美 1
6 泰勒-恩尼斯 后卫 6-3 雪城大学/加拿大 2
7 萨姆-德克尔 F 6-9 威斯康辛/美 1
8 鲍比-布朗 后卫 6-2 加州州立大学富勒顿分校/美 2
9 巴勃罗-普里吉奥尼 后卫 6-3 巴斯克尼亚/阿根廷 4
10 埃里克-戈登 后卫 6-4 印第安纳大学/美 8
13 詹姆斯-哈登 后卫 6-5 亚利桑那州立大学/美 7
15 克林特-卡佩拉 中锋 6-10 埃兰查隆 (法国)/瑞士 2
17 以赛亚-泰勒 后卫 6-3 德克萨斯大学/U美 新秀
21 齐纳努-欧努阿库 前锋/中锋 6-10 路易斯维尔大学/美 新秀
30 凯尔-维尔彻 前锋 6-10 冈扎加大学/美 新秀
32 K.J. 麦克丹尼尔斯 前锋 6-6 克莱姆森大学/美 2
33 科里-布鲁尔 前锋 6-9 佛罗里达大学/美 9
42 内内 中锋 6-11 瓦斯科达伽马/巴西 14
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Anderson, Ryan, Ariza, Trevor, Beverley, Patrick, Brewer, Corey, Capela, Clint

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