火箭队公布16-17赛季球队转播团队的变动事宜

休斯敦 – 在电视转播商ROOT SPORTS和SportsTalk790的协作下,火箭队公布了新赛季球队赛事转播解说团队的变动事宜。

比尔-瓦瑞尔将再次与克莱德-德雷克斯勒和马特-布拉德组成火箭队主场比赛的解说团队，与布拉德负责部分客场的解说。

大部分客场由布拉德和格雷格-阿克曼负责播报，阿克曼自08-09赛季就为火箭工作，从做为休斯敦浸会大学的实习生开始阿克曼在火箭的服务经历长达22年。

同时马特-托马斯将负责所有赛事的广播解说，并继续担任火箭的广播员。还担任休斯敦大学篮球的播报工作。

亚当-克兰顿将入替担任SportsTalk790火箭演播室主持人。

西班牙语广播评论员阿德里安-查瓦里亚在La Ranchera KEYH 850 AM/KNTE 101.7 FM继续为火箭工作。

"在此宣布与合作伙伴ROOT SPORTS 和SportsTalk790继续开创我们合作的新时代，让人非常激动"火箭CEO布朗说道。"比尔-瓦瑞尔是火箭体育行业里最受尊敬的人物，是火箭大家庭的重要一员。亚当-克兰顿和马特-托马斯都是优秀的解说人才，将继续为火箭带来清新的东西。我们对新的播报阵容充满期待，我们盼望着10月2日与上海大鲨鱼的比赛快点到来。"

过去30多年瓦瑞尔一直为火箭工作成为体育领域最熟悉的面孔，播报了无数国家级重大赛事。

布拉德已经进入在火箭工作的第12个年头。

德雷克斯勒是篮球名人堂成员，球衣号码已在火箭退役，为火箭赢过总冠军，05-06赛季开始为火箭解说赛事。

西班牙语广播评论员阿德里安-查瓦里亚在火箭的工作进入第21个年头。

ROOT SPORTS是休斯敦火箭队和休斯顿太空人队的转播运营商。在5个州拥有420万个用户，每年播放250多场高清赛事。ROOT SPORTS 西南区归属于AT&T体育网络公司, 该公司也负责西北、匹兹堡和洛基山地区的赛事业务，合计拥有跨22个州的1千3百万用户。拥有至少25只球队赛事及众多会议播报的独家制作发行版权。