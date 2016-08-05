火箭队公布2016赛季季前赛赛程

休斯敦 – 火箭队今天公布了新赛季季前赛赛程，其中最大的亮点是球队将参加由康师傅赞助的NBA全球赛-中国站的比赛。火箭队季前赛全部7场比赛均由 ROOT SPORTS和SportsTalk790播报。

火箭队将分别于10月9日（周日）和10月12日（周三）在上海梅赛德斯奔驰文化中心和乐视体育生态中心与新奥尔良鹈鹕队上演两场比赛。此次比赛将是火箭队自2004年10月14日参加首届NBA全球赛中国站之后第一次回到上海。

在前往上海之前，休斯顿火箭队还将于10月2日和10月4在主场丰田中心分别对战CBA上海大鲨鱼队和纽约尼克斯队。上海大鲨鱼俱乐部的老板，正是火箭队传奇球星、即将进入篮球名人堂的姚明。火箭队的前锋迈克尔-比斯利还曾经于2014-2015赛季效力过上海大鲨鱼队。

结束NBA中国站的比赛之后，休斯顿火箭队将返回美国于10月15日在主场丰田中心对战孟菲斯灰熊队。随后，分别于10月19日和10月21日前往达拉斯和圣安东尼奥对战小牛队和马刺队。

火箭队2016年季前赛赛程如下：

对手 时间 (中部时区) 地点 电视 广播 上海大鲨鱼 下午6点 丰田中心 ROOT SPORTS SportsTalk 790 纽约尼克斯 下午7点 丰田中心 ROOT SPORTS SportsTalk 790 鹈鹕队 上午6:30 梅赛德斯奔驰文化中心 (中国上海) ROOT SPORTS SportsTalk 790 鹈鹕队 上午6:30 乐视体育生态中心 (中国北京) ROOT SPORTS SportsTalk 790 灰熊 下午7点 丰田中心 ROOT SPORTS SportsTalk 790 小牛 下午7:30 美航中心 ROOT SPORTS SportsTalk 790 马刺 下午7:30 AT&T中心 ROOT SPORTS SportsTalk 790

ROOT SPORTS公司是休斯敦火箭队和休斯顿太空人队的转播运营商。在5个州拥有420万个用户，每年播放250多场高清赛事。ROOT SPORTS 西南区归属于AT&T体育网络公司, 该公司也负责西北、匹兹堡和洛基山地区的赛事业务，合计拥有跨22个州的1千3百万用户。