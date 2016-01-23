火箭队换回约什-史密斯

休斯顿 – 火箭队总经理 达雷尔-莫雷 今天宣布火箭队与快船队就约什-史密斯完成一笔交易，火箭队送出马蒂-勒内（目前正在意大利打球）的签约权，从快船队换回史密斯、部分现金以及塞尔西-里斯楚克（目前在西班牙打球）的签约权。史密斯将穿5号球衣。

史密斯 (6-9, 225) 2004年第17顺位被老鹰队选中，目前是他的第12个赛季，共打了868场比赛，首发766场，场均14.8分7.6板3.2助攻1.23抢断1.96盖帽。本赛季为快船出场32场，1次首发。

这标志着史密斯第二次为休斯顿效力。2014年12月26日史密斯以自由球员身份与火箭签约，上赛季在火箭队，史密斯打了55场常规赛，场均出场25.5分钟交出12.0分6.0篮板2.6助攻1.2盖帽的数据。上赛季西部季后赛半决赛第6场史密斯第四节砍下14分，帮助火箭实现大逆转，将比赛拖入第7场，火箭获胜，自1996-97赛季以来第一次进入西部决赛。

史密斯最近的生涯盖帽数跨过了1700关口，现役排名第六位。成为NBA历史同时拥有至少1700盖帽1000抢断的10名球员之一，其余9位是卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔、蒂姆-邓肯、帕特里克-尤因、凯文-加内特、摩西-马龙、哈基姆-奥拉朱旺、罗伯特-帕里什、大卫-罗宾逊和本-华莱士。

里斯楚克 (6-11, 250)于2004年选秀第50位被灰熊队选中，目前在西班牙联赛打球。