赛事回顾:火箭对奇才 03/29/2015

火箭客场99-91击败奇才，获得本赛季第50胜。

火箭的开局走势不顺，首节就有8个失误，但奇才却屡投不中。首节奇才的命中率只有29%，史密斯砍下12分，帮助火箭领先8分。

加入火箭后史密斯的命中率是34.2%，之前命中率最好的一个赛季是2010-11赛季的33.1%。

布鲁尔在第二节开始后勇不可挡，全场飞奔砍下10分3板2助攻。哈登也有进账，至中场拿下全场最高的14分，半场战罢火箭队以59-46领先13分。

进入第三节火箭重演了第一节的走势，前11投10打铁，奇才连追7分，打出7-0，将分差缩小到个位数。该节火箭只有23中5，得到17分（而沃尔单节砍下14分），火箭领先9分进入第四节。

末节开始趁哈登休息，奇才以5-0攻势追至72-76只差4分。大胡子马上返场火箭又恢复两位数的领先。全场哈登20投仅7中罚球10中9，拿下24分6助攻，终场前给了投三分的比尔一个漂亮的大帽锁定胜局。

第三节闪光的沃尔在第四节被严防仅得两分。尼克-约翰逊的贴身紧防非常成功，还赏给他一个大帽。

普里吉奥尼表现出色，拿下10分6板3个助攻3个抢断。

明晚火箭背靠背客场对猛龙，届时霍华德不会出场。