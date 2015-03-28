赛事回顾:火箭对森林狼 03/27/2015

火箭命中20个三分创赛季新高，主场120-110击败森林狼，从而锁定季后赛资格。

火箭全场出手了44次三分，创造了一项NBA赛季三分出手数纪录，并以52场打破尼克斯创造的单赛季三分出手命中10+场次纪录(之前为2012-13赛季尼克斯创造的51场)。

除了三分雨外，霍华德在内线不断表演空接灌篮，复出后第二场就砍下18分4篮板，虽然数据不是很漂亮，但过程足够精彩。

霍华德还为哈登和史密斯挡拆，并顺下空接。

“我跟大家说过，我要在进攻端找回节奏。对我来说最重要的事就是多打挡拆掩护，确保哈登能得到自由空间，确保每个队友都能轻松地触球并攻篮。我的全部状态都会回来的，要确保做好防守。" 霍华德说。

顶替受伤莫泰首发的史密斯今天全场打出准三双，得到16分11助攻9篮板，也是加入火箭以来第四次拿下两双。

特里顶替受伤的贝弗利首发，命中赛季最高的5个三分。

“约什的表现太好了，杰特投中5个三分。我们在很多地方的表现都很好。" 麦克海尔说。

本赛季哈登得分30+的场次达到31场，联盟第一。本场三分12中6，还有平赛季纪录的5个抢断。

“德怀特复出前告诉我：他要融入我的比赛，不会改变我一直保持的比赛方式，他就是出来投入我一直在做的工作。这给了我极大的信心，感觉也很舒服。"哈登说。

开局火箭打出11-2，首节31-22领先，半场60-50领先。

“我们是只有目标的球队。我们球队从不出现推脱责任的情况。我们要为季后赛做好心理准备，不在意对手是谁。" 约什-史密斯说。

周日火箭客场对奇才。