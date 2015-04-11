赛事回顾:火箭对马刺 04/10/2015

火箭主场103-104负于马刺，这是2012年12月以来他们首次主场负马刺，本赛季对马刺三连败，后者则豪取10连胜。

开场，阿里扎顺利开火连得8分，火箭打出12-0的美妙开局。首节还剩7分43秒时，马刺才由贝恩斯拿下第一分。

马刺队在第二节开始后迅速追近比分，打出6-0攻势，马刺追至29-30。前7投仅1中的莱昂纳德在错失快攻机会后又被抢断，火箭也打出6-0的攻势，半场火箭48-46领先。

第三节莱昂纳德爆发连续跳投入球，马刺追为64平。阿里扎投中两个大号三分球，马刺开始“砍史密斯”战术，该节史密斯罚球线仅仅10中3，米尔斯投入远投后，马刺终首次反超。

阿里扎远投率火箭将分差缩小到2分，阿里扎得到19分和4个篮板，三分球5中4，本赛季第17次投中4个以上三分球。

约什-史密斯第四节16罚9中，共拿下全队最多的20分，并命中平生涯纪录的12个罚球。

“我们相信约什，他会投中的，我们不担心，如果他们为了打败我们不得不那么做，就那么做好啦。" 布鲁尔说。

还有几秒时马刺领先1分，哈登突破上篮被邓肯封盖，邓肯拿到篮板，火箭已经没有暂停，马刺队以1分险胜。

“结束了。我已经结束比赛了。" 哈登说。

哈登全场拿下16分10次助攻，命中5个球，但用了19次出手。而邓肯成为了赢球的头号功臣，他砍下29分。

“都结束了。我们得为下场比赛做准备。他们整体打得比我们好，所有胜利的是他们。我们没有任何借口。我们的主要任务是防住他们。”霍华德说。

这场比赛之后，火箭的排名一下子从第二掉到第六。火箭接下来还有三场最后的常规赛，距第二名仅差半场球，他们还有希望。

星期日火箭主场对鹈鹕。