赛事回顾:火箭对醍醐 04/12/2015

火箭在主场以121-114战胜新奥尔良鹈鹕队，赛季取得54胜与上赛季总胜场数持平。这样火箭也确保了本赛季避免出现超过两场的连败。

取胜后本赛季对醍醐的系列赛2-2打平。

73中39，53.4%火箭的命中率创赛季新高，而且命中率超过5成的比赛火箭12胜1负。

赛前火箭的快攻场均得分18.7排名联盟第二，醍醐10.8分倒数第7。本场火箭的转换得分以21-0占优，这也是本赛季火箭限制对手转换得分的最低分（之前的对手最低分是雷霆的3分）。

首节火箭打出9-0的攻击波，抢得7分的领先，但是醍醐回应一波22-9的攻势领先6分结束首节。

霍华德早早陷入犯规，醍醐趁机控制篮板，内线得分以16-4占优。霍华德得到19分、11个篮板，本赛季第22个两双。

第二节开始后鹈鹕队以48-38领先10分，火箭奋力追赶，在半场结束时以52-55落后3分，哈登该节拿下12分。全场得到30分本赛季第35次。醍醐的二次进攻以16-7占优。

第三节开始后特里三分线外投中3球，霍华德找到进攻感觉，火箭终于在第四节第一次进攻后取得领先。

鹈鹕效仿上一场马刺的作法，祭出砍杀战术。霍华德和约什-史密斯因此先后走上罚球线，但火箭的罚球命中率好于上场，48罚34中。最终火箭锁定胜局。

末节布鲁尔拿下13分，帮助火箭最多领先12分。

明天火箭最后一个客场对黄蜂。