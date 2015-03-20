赛事回顾:火箭对掘金 03/19/2015

哈登为在场的火箭忠实观众上演了精彩秀，狂砍50分火箭在主场以118-108战胜丹佛掘金队。

火箭在1994和1995年收获两连冠的全体球员出席了20周年庆祝仪式，在他们的见证下哈登全场27投12中，25罚22中，得到生涯新高50分，成为继1996年1月19日奥拉朱旺的51分后火箭队史第一次50+。同时也成为火箭队史上第九位单场砍下50+的球员。

"要感谢队友们。他们给我的传球很好，教练把我安排在了能够取得成功的位置。我们全场保持攻击模式。" 哈登说。

本赛季哈登29次得分30+领先联盟，40+为7次与维斯布鲁克并列第一。

而且本场罚球25罚22中，罚球次数和命中数均追平生涯纪录，命中数也是本赛季联盟新高。

“这真是一场了不起的表演，”布鲁尔称赞道，“无论何时，你在一场比赛中轰下50分，都是很棒的表现。他轰下50分的过程也很精彩，特别是三分和后仰跳投。”

其他人的表现也不错，贝弗利得到10分和7助攻。

阿里扎得到17分、6个篮板和4次助攻，连续三场得分17+。当阿里扎得分15+，火箭战绩为25-6。

"我一直泡在训练馆里，重新找到自己的感觉。冲击篮筐，提升侵略性。"阿里扎说。

今晚唯一的隐忧是琼斯因肋骨撞伤早早退场，首节他就砍下10分。目前住院观察。

"琼斯目前在医院，要做些检查，我想稍后他会没事的。"麦克海尔说。

周六火箭对太阳。