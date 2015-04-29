赛事回顾:火箭对小牛 04/28/2015

火箭103-94战胜小牛，以系列赛总比分4-1淘汰对手，晋级西部半决赛。这是自2009年之后，火箭再度突破季后赛首轮。也是队史上与小牛的系列赛首次获胜。

“晋级了感觉很好，但显然，我们想要的不是这个，我们有更大的目标。我们球队打了一轮伟大的系列赛，我期待着下一轮。”哈登说。

这也是主教练凯文-麦克海尔作为主教练首次赢得系列赛。

“拿下这一轮感觉很好。”麦克海尔说。

开局小牛很快领先，但火箭回击了一个7-0，哈登拿下7分，霍华德4分5板，火箭领先12分。单节打完，火箭得到31分，这是五场里第四场首节得分30+。

次节火箭队罚球不好，半场仅12中3，还有15个失误，不过仍然领先6分，哈登拿下16分，球队命中率达54%。

第三节上来小牛连得5分，分差只剩1分。不过霍华德进攻顺手单节拿下10分7板，火箭打出攻势。霍华德得到18分、19个篮板，这是他季后赛第32次篮板15+，联盟过去10年季后赛的最高纪录。也是在火箭11场季后赛的第9次两双。

“能够晋级下一轮对我们真是很了不起的一件事。感谢上帝赐予我们机会。能够晋级的感觉太好了。但我们的工作没有结束，我们要继续前行。”霍华德说。

第三节火箭的失误只有1个，领先最多达到14分，并领先7分进入第四节。

火箭有机会把分差一举拉大，但投丢了几个空位机会，被小牛追到5分，由于三个失误，火箭被小牛打出3-10的攻势，之后由琼斯连得6分，其中一个关键的三分球，火箭才领先9分。

“我一直跟球员讲要投进底角三分，琼斯的这样左侧底角三分太了不起了。第四节有一段他的表现太神奇了。”麦克海尔说。

随着哈登的一记大号三分，火箭锁定胜利，哈登拿下28分。五场系列赛哈登得分全部20+，他和麦格雷迪共同保持火箭队史季后赛场均25分5助攻的纪录。

季后赛第二场第一场将于5月4日在丰田中心进行，由火箭对马刺和快船的胜者。

“这个时刻太特别了，因为你有机会走得更远，当我们凝聚在一起的时候，我们就能够做出特别的事来，我们需要继续前进，继续提升自己。”特里说。