赛事回顾:火箭对小牛 04/21/2015

火箭主场111-99再胜小牛，季后赛首轮2-0领先。

在多次领先7分以后，进入第四节火箭只领先1分，第三节火箭失误达6次，尽管史密斯该节拿下9分，埃利斯压哨远投命中后，火箭的形势很不妙。

这时空接开始上演。

史密斯相继5次助霍华德空接灌篮，第四节约什个人就送出了7次助攻，全场助攻9个平个人季后赛纪录。

“第四节那套阵容出场后做得很棒，约什不断地找到队友们，队友们总能切入。大家伙儿都围着他跑动。他跟霍华德之间的空接配合真是天作之合，他在完成组织、突破防守等方面做得很棒。”麦克海尔说。

前三节霍华德就拿下17分8板，表现已经足够出色，不过有了史密斯的助攻，霍华德惊艳地拿到28分、12篮板和2盖帽。

“赢球了就是高兴。当我走上球场时我总是会拼尽全力帮助队友。今天我努力在攻防两端都展示重要的影响力，不在乎自己能得多少分，我的工作就是统治内线。”霍华德说。

霍华德一共为火箭打了8场季后赛，其中7场拿下20+和10+。

本场火箭共有14个扣篮，追平过去15个赛季季后赛单场扣篮纪录。

前三节哈登就拿下20分，但第四节多数时间他都在休息，当时火箭的领先已经达到14分。全场哈登拿下24分，季后赛20+的场次达到19场。

“我自己今天并没有找到节奏，不过其他人找到了，挺身而出，出色地完成了工作。第四节的那个轮转阵容打得非常出色，他们为我们拿下了这场比赛。我为这些家伙感到骄傲。”哈登说。

布鲁尔得到15分，特里得到10分，表现都很出色。

星期五下午6点火箭将赶赴达拉斯打第三场。在火箭队史季后系列赛2-0领先的情况下，战绩为8胜2负。

“我们做到了该做的事情，赢球，确保主场。我们要去客场苦战，我们务必小心，有好的表现。”哈登说。