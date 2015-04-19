赛事回顾:火箭对小牛 04/18/2015

火箭主场118-108击败小牛，在季后赛首轮系列赛中1-0领先。

在火箭队史上，拿下季后系列赛赛的第一场，他们的战绩是18胜4负。

首节霍华德多次灌篮及封盖，火箭打出强势开局，虽然霍华德受困于犯规麻烦时间受限，但仍有11分5篮板5封盖的表现。

“这的确有些令人沮丧，但我最大的原则是只要我在场上，就要拼尽全力。即使身背多次犯规我也要在场上全力拼搏，不能因为犯规困扰而失去比赛的节奏。有时候我会遭遇这样的麻烦，但我只需要克服困难继续努力比赛，继续跑动，控制住内线。”霍华德说。

首节火箭迅速取得两位数的领先优势，前小牛球员特里对前东家痛下杀手，拿下7分一个抢断，全场三分球7投4中，砍下16分4个篮板。

“你要明白这是季后赛，我们在主场。我们需要尽快进入状态，保持强度。作为球队的控球后卫，我的工作是给球队定下基调。在进攻端我做到了我的工作，在我身后德怀特（霍华德）是球队防守的保障。要在攻防两端都有足够的紧迫感。”特里说。

第二节小牛开启一波23-7的攻势，抹平了火箭15分的分差，第一节火箭高达63%的命中率下降到48%。

但半场结束火箭仍然保持59-55的领先。阿里扎半场拿下8分6板6助攻2个抢断，全场12分11板。

“有种情景是如果你打得很好而对手还能痛扁你；另一种情景是你打得不好，总是犯错误，但你认定能够追回来。第二节末段我们命中了一个三分，半场结束稍微领先。之后第三节我们爆发扩大了领先，这对我们最终获胜帮助极大。”麦克海尔说。

第三节火箭领先7分，哈登拿下季后赛生涯第二个两双24分11助攻。助攻是季后赛最高。

“每个人都在保护篮球，人人都参与进来。他们不能只阻止一个人。当我拿球的时候，他们对我实施了包夹，而我则用肋下传球予以回敬。我相信队友仍会命中下一球。”哈登说。

新秀卡佩拉在生涯第一场季后赛里表现出色，拿下8分6板2个封盖。

“我为这个年轻人感到高兴，他扣了几个篮，给了几个盖帽，很有能量。赛后我告诉他继续这么打。我为他骄傲。”霍华德说。

第四节小牛追分，布鲁尔在末节轰下13分，有9分来自三分球，彻底击碎了小牛的翻盘希望。

“第一场球最关键，你必须赢下它，特别是坐拥主场优势的情况下。对我们来说，赢下这场球非常关键。现在，我们已经瞄准了第二战。”布鲁尔说。

第二场于星期二晚在丰田中心开打。