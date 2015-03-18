赛事回顾:火箭对魔术 03/17/2015

莫蒂埃尤纳斯领衔火箭6人得分上双，以107-94逆转胜魔术。

开场回归大前锋位置搭档首发中锋多西，莫蒂半节时间攻下7分，琼斯降为替补。前7分钟多西就抢下4个板，可是之后他没再回到场上，琼斯在下半场首发。

莫蒂埃尤纳斯此战砍下球队最高的23分，更为闪亮的是内线脚步的假动作——一次篮下虚晃同时晃飞了魔术3名球员，还有转身勾手。本赛季第六次砍下20+。

布鲁尔延续了近期“末节疯”的模式，单节独得9分，帮助火箭抹平了第三节落后的7分，再加上整个第四节，火箭打出36-16。布鲁尔还抢到了12个篮板——这是他本赛季篮板新高，同样也是赛季第二次两双。

“第四节史密斯和布鲁尔给我们带来了能量。我们那时必须防住对方，我们在第四节的末段做到了。"琼斯说。

全场史密斯9投6中拿下17分，是替补中的最高。包括上半场结束前的一个超远打板压哨三分。加盟以来36场比赛26分钟内他场均得分上双。本场第三节末命中两个三分，引发了火箭的逆转。

“那两个三分太关键了，当时我们落后5分左右，一下就将比分接近了。我们的气势打出来了，从那进入第四节，我们开始打得越来越好。”哈登说。

贝弗利克服了肘部的伤病得到12分和7次助攻。

“今天早晨的时候，我的肘部感觉僵硬，晚上好多了。" 贝弗利说。

哈登慢热，半场仅得6分。不过当魔术获得最多7分领先时，哈登对火箭的逆转发挥了关键作用，投中致命三分。

“这就是比赛的魅力之处，即便我打得不好，还是有人能够站出来，得分上双。我们还可以不断移动，不断去赢得得分机会。这就是伟大的团队。”哈登说。

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