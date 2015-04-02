赛事回顾:火箭对国王 04/01/2015

哈登轰下51分，刷新了生涯纪录，力压考辛斯的三双，火箭115-111战胜国王。

这是NBA历史上首次一方有人得分50+,对手有人拿下20-20-10华丽三双数据的比赛。

哈登得分30+的场次（33次）及40+的场次（9）均为联盟第一，50+的场次（与欧文均为2次）并列第一。哈登也成为了火箭队史唯一一个在同一赛季砍下两次50+的球员。

首节结束前火箭打了对手一个13-4，算上第二节开局，攻势扩大为25-6，阿里扎在半场时间里连中4记三分，两队分差已达到了19分之多，火箭似乎要一骑绝尘。

但国王开始在内线发挥统治力，内线得分达到70分，半场打完，将火箭的领先优势缩小到3分。第三节开始在考辛斯的带动下，一度实现了反超。

可是火箭的哈登手感火热，帮助火箭单节拿下39分，哈登命中平生涯纪录的8个三分，三节打完，火箭97-86领先国王。

第四节趁大胡子下场休息，国王连续追分，到哈登上场分差已经缩小到2分。琼斯在防守端发挥了关键作用，复出的琼斯拿下生涯最高的7个盖帽。

顶替霍华德的多西抢下11个板另外贡献7分。

星期四火箭客场对小牛。