赛事回顾:火箭对爵士 04/15/2015

詹姆斯-哈登砍下了三双的数据，帮助火箭队以117-91大胜对手，火箭以56胜26负的战绩夺得93-94赛季以来首个西南赛区头名，并锁定了西部二号种子的位置。

“我们有一个出色的常规赛季。但从现在开始常规赛的表现已经过去了，季后赛会是一个全新的开始。我们需要做好准备，迎接新的挑战。”霍华德说。

哈登本场比赛拿下16分11篮板10助攻为赛季第四次三双，追平了火箭名宿哈基姆-奥拉朱旺的记录。

“他是名人堂级别的球员。我只是努力在场上做自己可以做到的事，帮助球队取得胜利。”哈登说。

哈登今天还投中了两个三分，让自己本赛季的三分总数来到208个，距离队史纪录布鲁克斯09-10赛季创造的209个只差一个。

火箭常规赛战绩56胜26负排队史第三。

“这是球队历史上了不起的成就，我们很多年轻球员在生涯中还没有取得过这样的成就。赛季初我们就定下了这样的目标，现在我们实现了。人人都知道我们目前还有什么目标。”特里说。

火箭首节起飞20投11中，半场限制爵士命中率为28%。

布鲁尔和史密斯替补中得分最多，布鲁尔得到14分，史密斯得到13分。

“我们很多球员都做出了贡献，他们的整体表现非常的好。约什对我们的帮助很大。布鲁尔一直在跑动。我们防住了对手，大比分领先。”麦克海尔说。

第三节火箭最多以91-52领先39，这是他们本赛季最大的领先分差。

本场火箭的三分球命中数再次达到两位数，本赛季已经高达56场，超过联盟纪录的51场。

星期六晚8点半季后赛首轮首场火箭主场对小牛。

“小牛队很顽强，里克是名优秀的教练，有优秀的球员。我们必须打出自己的特点，向他们进攻。这将是一轮很好看的系列赛。”麦克海尔说。