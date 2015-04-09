赛事回顾:火箭对马刺 04/08/2015

火箭打破了尼克斯保持的单赛季三分球命中数纪录，但火箭客场98-110负于马刺。

开局火箭迅速抢得5-4领先，马刺过去三场首次落后。

火箭的第六分来自于哈登的第三个罚球命中，他以675个罚球打破了队史单赛季罚球命中数纪录。

由于霍华德在第一节表现出色，7分钟拿下6分7板火箭一度领先到9分。霍华德最终在21分钟内拿下霍华德16分11篮板。

马刺队以8-0的反击高潮结束首节，马刺以32-33仅落后1分。该节哈登和帕克各得13分。自此哈登再没有连续砍分的表现，全场15中6拿到22分；而帕克18中13拿下27分。

次节过半火箭49-41领先8分，但被马刺一波16-2的反击攻势追平并反超，火箭队在半场结束时以53-57落后4分。最后5分钟火箭仅投中两球。

第三节马刺手感火热，领先一度达15分，抢下5个进攻篮板。

马刺最多领先达19分，几乎每投必中。火箭的替补席包括2月份以来第一次亮相的帕帕都被教练遣上场，仍然无济于事。

今晚唯一的亮点就是火箭总共投中894记三分球，打破了2012-13赛季由尼克斯保持的纪录。

星期五火箭在主场将再战马刺。