赛事回顾:火箭对步行者 03/23/2015

哈登全场砍下44分末节19分，火箭客场110-100击败步行者，步行者遭遇6连败。

第一节哈登单节砍下15分，步行者球队才得15分，火箭首节26-15领先。

次节火箭替补继续压制步行者，史密斯、特里、布鲁尔打出一波10-2攻势，约什-史密斯克服脚踝疼痛拿下18分5篮板3助攻并且投中了4个三分球。

“很高兴今晚我们赢了，我们战胜了逆境，表现很好。"史密斯说。

第二节火箭的领先一度达21分，半场迫使对手出现12个失误。火箭53-39领先。

第三节火箭的失误达到7次，趁机持续追击的步行者形成18-4反扑，一度追至只差两分。

"他们打出一波攻势的时候，我们不得不做出一些调整。他们调整了防守，我们就得调整进攻。我们的防守不错，找回了节奏。"麦克海尔说。

莫蒂埃尤纳斯展示了全面的进攻技巧。两个镜头发生在第三节，第一个镜头，莫蒂埃尤纳斯连环的脚步移动转身命中，阻击了对手的攻势。第二个镜头是在距离篮筐31英尺（9.4米）的位置压哨出手投进，火箭凭借这记三分领先8分进入第四节。

贝弗利手腕受伤回到更衣室，但火箭在第四节并没有放松。全队共命中13记三分，本赛季第51次单场命中10+三分，追平NBA单赛季纪录。

哈登拿到了本赛季第8次40+，第30次30+。目前均领先联盟。

"我只是打得巧妙一些，每场都这样。只要我保持侵略性，他们的防守就更加谨慎，他们不想犯规，所有就会后退。"哈登说。

最后一分钟哈登错失第19个罚球没能打破2011年马丁的连续罚球18中的队史纪录。本场火箭共37罚35中。

"他表现得太坚挺了，真是个优秀的球员。假如詹姆斯（哈登）不是MVP级别的话，我们断不可能有现在的成绩。”

这样火箭本赛季横扫了步行者。

周三火箭客战鹈鹕。