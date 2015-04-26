赛事回顾:火箭对小牛 04/26/2015

系列赛第四场小牛121-109战胜火箭，延续一线生机。

首节，火箭进攻火爆，哈登和霍华德各自砍下10分，横扫小牛似乎近在眼前。火箭的命中率达68%，单节领先9分。

之后如同第三场一样，第二节火箭屡投不中，该节22投6中，半场三分球14投2中。该节小牛以36-19胜出，半场领先8分。

“今晚我们没有打出应有的能量，也没有努力。这是一场丑陋的比赛。虽然我们有好的开始，但之后比赛变得非常丑陋。我们必须把这场比赛放到脑后，关注下一场比赛。” 霍华德说。

第三节火箭队表现继续挣扎，连续投丢12个球。而与此同时小牛在巴里亚的带动下把领先优势最多扩大到24分，巴里亚共拿下17分。

“我们根本没有办法阻止巴里亚，我们整个防守端都松了。他们打得更坚决，今晚小牛确实值得胜利。” 麦克海尔说。

约什-史密斯在第四节手感火爆，命中季后赛生涯最多的4个三分，为火箭将落后分差追到9分。

布鲁尔也贡献了季后赛生涯最多的22分。

但小牛的篮板以52-38超出，牢牢掌控了局面。埃利斯得到全场最高的31分。火箭投失14个罚球，最终输掉12分。

双方第五场于星期二晚7点在休斯顿进行。