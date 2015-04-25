赛事回顾:火箭对小牛 04/24/2015

哈登和霍华德均创生涯新高，火箭客场130-128再胜小牛，首轮系列赛总比分3-0领先。

哈登爆发砍下季后赛生涯新高42分，包括在最后几秒内打三分连续命中关键入球，帮助火箭领先3分。这是继2008年的麦克格雷迪以后火箭队首次有人在季后赛砍下40+。哈登还贡献了9个助攻5个板。

与此同时，霍华德统治内线，揽下26篮板同样创季后赛生涯新高。也追平了奥拉朱旺和马龙保持的火箭队史季后赛单场篮板纪录。

"他们在主场很难打，出来不会放弃，我们有预料。我们夺走了他们最佳投篮状态，保持了自己的状态。我们坚持整体作战，关键时刻的防守很成功。”霍华德说。

首节火箭活力全开，42分距队史季后赛单节最高分纪录仅差3分。但小牛也拿下36高分紧追不舍。

次节前段小牛8-2开局追至44平。此后火箭连续9个回合不中，小牛开始领先。

小牛的领先一度扩大到13分，该节再拿下36分，半场狂得72分。这是本赛季火箭半场失分最多纪录。

"如我所预料的，今晚小牛队打得非常有能量，他们在进攻端改变了套路，就是进攻进攻再进攻。小牛队曾经几次击沉我们，但我们能够重新振作起来，特别是在第三节，我们又重新把握住了比赛。在第四节的最后阶段，形势非常艰难，但我们还是挺住了。”麦克海尔说。

第三节在哈登火爆状态的带动下火箭的进攻步入正轨。哈登单节狂砍16分，火箭领先21分进入第四节。

在哈登休息的情况下，布鲁尔、史密斯和霍华德合力取得9分的领先。但小牛不想坐以待毙，还剩不到一分钟的时候他们反扑只落后1分。哈登持球上演了此前经常做的场景，投中关键球。

“哈登今天打得太好了，24投15中，三分7中5，砍下42分9助攻。我确实没有更多的话来形容他了，他整年都打出了精彩的表现，非常惊艳。这是一场非常重要的比赛，我们需要他打出好的表现，他站了出来，做到了。” 麦克海尔说。

比赛结束前十几秒小牛反击快速冲篮砍分，之后犯规布鲁尔被送上罚球线后2罚1中。落后2分的小牛有最后9秒的进攻机会，球交给了蒙塔-艾里斯，但在史密斯的严防下艾里斯压哨中投不中，火箭最终130-128奏凯。

“约什那个回合的防守真的很好。我们在下半场打出了更好的防守，也打得更专注，封锁了对手。”哈登说。

周日再赢一场火箭就将横扫本轮系列赛。

"我们必须要低调，我们打了三场好球，但我们首先要把这个对手消灭。连续四次击败一支球队其实很难，所以我们必须要保持现在这个状态。我们不能因为前三场打得很好，然后第四场就掉以轻心。下场比赛我们必须从一开始就对他们进行打击，不给他们任何机会。”霍华德说。