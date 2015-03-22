赛后笔记 - 03/21/2015

火箭 102 – 太阳 117

各项最高

火箭:

得分: 莫泰尤纳斯 18

助攻: 莫泰尤纳斯 6

篮板: 阿里扎 12

太阳:

得分: 布雷德索 34

助攻: 马基夫-莫里斯 6

篮板: 马库斯-莫里斯 10

赛前火箭对太阳五连胜追平队史纪录，期待队史首次单赛季横扫太阳。单目标落空，本赛季双方交战记录为火箭3-1太阳。

火箭以25投16中64%的命中率37-33领先结束首节。

太阳仍62-61领先结束上半场。火箭半场得分60+的场次已经有18次，16胜2负。第二节落后时火箭5胜16负。

三节后太阳将比分拉开至99-86。比赛还有5分32秒时，阿里扎三分命中，火箭将比分追成100-105，但是无法更进一步。

特雷沃-阿里扎15分、12个篮板，本赛季第三次两双，过去四场均拿下15+得分。还有2个抢断。

太阳和火箭的快攻得分分别以18.7和18.3排名联盟第二和第三。本场火箭快攻得分仅以24-22微弱优势领先，而二次进攻13-6落后。

火箭的替补得分以41-25超出，约什-史密斯17分，科里-布鲁尔14分。

埃里克-布雷德索拿下了34分，创造生涯得分纪录。

火箭的三分球34中10，命中10+三分球的场次达到50场，战绩37胜13负。还差一场就追平单赛季51场的纪录。

丰田中心本赛季第35次卖光主场球票。队史最多的纪录是上赛季的38场。