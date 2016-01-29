詹姆斯-哈登连续第四次入选全明星

休斯顿 – 今晚，NBA官方公布2016年西部全明星替补阵容，火箭队后卫 詹姆斯-哈登成为西部七名替补之一，自从加盟火箭至今四年，哈登年年入选，也成为火箭队史上第7位至少4次入选全明星的球员。

全明星替补阵容是由联盟30支球队的主教练选出，东西部各投出7名球员：有两名后场、三名前场，其余两人位置自由，但不能选自己球队的队员。

自从2012-13赛季加盟火箭至今，哈登在总得分（7413分）以及罚球次数（2761次）方面均高居联盟首位，除此以外，在三分命中数（693次）、抢断数（480次）以及助攻次数（1796次）这三个方面分别位列联盟第4、第6和第8位。

本赛季至今，哈登已经为火箭首发打满48场比赛，场均出场37.3分钟，送出27.5分6.3个篮板6.9次助攻，而上赛季他的场均数据为27.4分5.7个篮板7.0次助攻。而在NBA历史上，只有6位球员能够在连续赛季中送出至少27.0分6.0次助攻5.0个篮板的场均数据。

26岁的哈登此前命中了第1000记3分球，从而成为联盟历史上完成这一壮举最年轻的球员。在1月20日火箭输给活塞的比赛中，哈登贡献33分、生涯最高的17个篮板及平生涯纪录的14次助攻，根据数据显示，哈登是联盟继1968年的张伯伦之后首位单场贡献如此数据的球员。11月18日对开拓者哈登拿下45分11助攻8板5抢断，成为联盟历史单场拿下如此数据的第一人。

第65界全明星将于2月14日周日在多伦多加航中心举办，这也是全明星赛首次在美国本土之外的城市举办。全世界200多个国家的球迷都可收看，用40多种语言播出。美国的TNT连续第14年直播该赛事。