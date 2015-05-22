詹姆斯-哈登入选14-15赛季最佳阵容一队

NBA官方今日公布火箭队后卫詹姆斯-哈登入选14-15赛季最佳阵容一队，这是詹姆斯-哈登连续两个赛季进入最佳阵容一队。

哈登本赛季为火箭出战81场常规赛，场均得到27.4分，7.0次助攻，5.7个篮板。他是联盟本赛季获得单场得分40+次数最多的球员，达到10次，同时也是获得30+最多的球员，达到35次。获得50+得分的场次为2次并列联盟第一。本赛季哈登有4次三双送出，是1989-90赛季奥拉朱旺之后火箭单赛季获得三双最多的球员。哈登还是联盟罚中数超过700个且三分命中数超过200个的第一人。罚中数715个创队史纪录，联盟第一。常规赛得分和助攻数均创了生涯纪录。还有四次三双，是1989-90赛季奥拉朱旺之后火箭的最多纪录。

哈登还连续第三次入选了全明星，是姚明之后的火箭第一人。2014年12月和15年1月连续当选西部月最佳球员，是火箭队史连续两次当选的第一人，是单赛季两次当选的第二人。

哈登在火箭的三个赛季均入选全明星。与马龙、奥拉朱旺一起成为火箭队史多次入选最佳阵容一队的球员。

入选最佳阵容第一队的球员还有斯蒂芬-库里、勒布朗-詹姆斯、安东尼-戴维斯和马克-加索尔。入围二队的球员是拉塞尔-韦斯特布鲁克、克里斯-保罗、、拉马库斯-阿尔德里奇、保罗-加索尔以及德马库斯-考辛斯。进入三队的是克莱-汤普森、凯里-欧文、布莱克-格里芬和德安德鲁-乔丹以及蒂姆-邓肯。