欢迎路·威廉姆斯(Lou Williams)加盟休斯敦火箭

休斯敦讯——休斯敦火箭总经理莫雷今日宣布：休斯敦火箭送出科里·布鲁尔(Corey Brewer)加2017首轮选秀权从洛杉矶湖人队获得路·威廉姆斯(Lou Williams)。

路威于2005年被费城76人队以第45顺位摘得。加入NBA的12个赛季以来，他场均可以得到12.8分2.9助攻2.1篮板。出场过得759比赛中，只有90次首发，其中更是在2014-2015赛季获得了最佳第六人奖项，是名副其实的板凳匪徒。值得一提的是，他也是直接从高中进入NBA选秀的。

本赛季，路威在场均仅仅24.3分钟就砍下生涯新高的18.6分。在此之前能够做到在场均25分钟或以下得到至少18分的球员是 1980-81赛季圣地亚哥快船的弗里曼·威廉姆斯(Freeman Williams 24.1分钟19.3分)。同时路威在第四节的得分能力爆炸，平均可以砍下7.7分，在整个联盟现役球员中排名第五。

本赛季路威的命中率是44.4%，这是他自2009-2010年以来的最高值。此外，他场均至少可以射落两记三分，三分命中率达到了38.6%，同时罚球命中率也达到了88.4%。