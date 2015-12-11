2016NBA全明星大赛怎么投票
2016NBA全明星大赛投票指南
投票方法
网络投票
- 球迷可登陆NBA官网NBA.com/vote在线投票。每天每台电脑仅限一次投票，可选择最多10名不同球员。
-
谷歌搜索 今年还新增加了谷歌搜索投票的形式。
具体操作有两种方式:
选择NBA Vote All-Star方式— 搜索“NBA Vote All-Star”并选择一支球队
— 选择你要投票的球员，点击“vote”提交
选择NBA Vote + [球队名称]方式— 搜索“NBA Vote + [球队名称]”
— 选择你要投票的球员，
— 点击“vote”提交
— 提交前用户必须使用经过验证的谷歌账号登陆。
*每天每位球员只能投一次，每天每个谷歌账号只能提交十张选票。
移动端投票
- 球迷可将球员姓氏发送短信至69622 (MYNBA)。每天每个移动端仅限十票，24小时内每位球员投一票。可以使用短信和数据传输。
- 球迷可在移动端浏览器登录NBA.com/vote 。每天每台移动设备仅限投票一次。
- 使用NBA官网App.官方应用软件。每天投票一次。下载应用软件Anroid 和 iTunes。
社交媒体投票
-
脸书 贴出脸书账户里的个人身份
除了个人身份，脸书投票内容还包括#号标签 #NBAVote及球员的全名。球迷也可通过火箭队官方脸书投票。
* 每天每位用户最多投十位不同球员。
-
推特 球迷可通过推特个人账户投票。
也可通过转推或回复的方式。
* 一次只能推送一名球员，每天每位用户最多投十位不同球员。
-
图片分享（Instagram） 球迷可通过Instagram个人账户贴出NBA图片投票。
投票人可贴出 NBA或有关篮球的原始照片，附带球员全称及标签 #NBAVote。
* 照片必须来自用户账户。
* 每次限发送一名球员的一张照片，每天每位用户最多发送十位不同球员照片。