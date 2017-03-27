火箭队发布2015-16赛季赛程

休斯顿 – NBA官方宣布了2015-16赛季赛程，火箭队也发布了自己的赛程，休城人在10月28日揭幕战主场将迎来劳森的旧主掘金，之后30日继续主场迎战卫冕冠军勇士队。另外火箭还有8场季前赛要打。

精彩场次有12月25日圣诞主场大战同区劲敌马刺。10月30日战勇士后火箭将依次同上赛季季后赛的对手过招，11月7日主场VS快船，11月14日，主场VS小牛。1月1号主场战勇士，1月18日客场对阵快船。

1月15日将是火箭新赛季首次面对詹姆斯率领的东部冠军骑士， 3月31日有罗斯、诺阿、巴特勒坐镇的公牛将来访。4月3日周日下午场将战杜兰特维斯布鲁克坐镇的雷霆，4月10日周日下午场对阵湖人。2014状元维金斯和2015状元唐斯将分别于1月13日和3月18日造访休斯顿。

火箭将从3月5日-12日，开启赛季最长的5连客征程，这次对阵的都是东部球队，先后与公牛、猛龙、76人、凯尔特人和黄蜂交手。另外，整个赛季火箭共有17次背靠背的比赛。

全国直播火箭场次27场，其中TNT直播火箭7场，ABC两场，ESPN10场，NBATV8场。另外王牌电台SportsTalk 790 AM将直播火箭全部场次，ESPN直播4场。

赛季球票发售部分计划已经出炉。团体订票可以拨打(713) 627-DUNK 或访问 www.rockets.com/tickets。个人订票安排稍后公布。