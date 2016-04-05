常规赛最后阶段火箭队赛事展望

作者Adam Wexler – 休斯顿知名媒体人

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火箭对小牛, 4月6日



本场比赛事关季后赛前景，意义重大，凡是身体健康的球员都将全力备战。由于伤病，主教练里克-卡莱尔数周来不断调配阵容，所以很难说得准哪位球员能有抢眼表现。刚经历手术的诺维斯基可保持小牛的竞争力，有望成为球队表现最好的球员。本季对小牛的三场比赛里哈登得分均没有超过25,1月24日胜小牛哈登拿下本季第三个三双，三场里他的篮板和助攻都过了7个。前锋比斯利首次战小牛，将面临难缠的对手。

火箭对太阳，4月7日

须提防太阳新秀德文-布克，他是本季颓废太阳的唯一亮点，3月份场均得分超过22分，助攻5个队内最多。奈特伤愈复出后状态回升，会给火箭制造麻烦。亚历克斯-莱恩对位霍华德很有看点，本场双方球员的数据有望抢眼。难缠的P.J.塔克通常承担防守哈登的重任，上次交手哈登26中16豪取46分。双方都打快节奏，进攻会非常流畅。这通常有利于比斯利的打法。

火箭对湖人，4月10日

3月末爵士对湖人拿下123高分，摇摆人罗德尼-胡德上半场就砍下30分。但之后的一场湖人又扳回一局。湖人的球员通常能打出不错的个人数据，兰德尔、克拉克森极有可能给出漂亮的数据。

火箭对森林狼，4月11日

森林狼虽然年轻但有几位球员的表现十分稳定，为首的就是首发新秀唐斯，他是两双机器，得分稳步提升，上次对火箭拿下32分11板表现十分出色，维金斯拿下21分，不过他拿下高分的次数很少。进入2016年扎克-拉文的得分不断提升，表现稳定。防守方面森林狼表现一般，本场双方擅长进攻的球员将有出色表现。

火箭对国王，4月13日

如果考辛斯不因技术犯规停赛，那么常规赛的最后一场他一定会正常表现，至少可以期待20+10的数据。很难说教练卡尔怎么使用威利-考利-斯特恩，但他在过去几周的表现稳步提升。哈登对国王总能有出色的表现，对位防守不好的考辛斯霍华德的表现一直不错。鲁迪-盖伊对位比斯利必然形成进攻大比拼局面。