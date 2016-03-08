火箭赛事展望：2016年3月

作者 Adam Wexler – 休斯顿知名媒体人

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火箭 VS 76人(客队在前), 3月9日

本赛季以来76人的轮转阵容发生了很大变化，很难把他们喜欢个人作战的得分手分类组合。罗伯特-卡温顿在2月最后3场和3月前2场的表现比较稳定，期间场均上场30分钟拿下16分7板。伊斯梅尔-史密斯打了30场，场均15分7助攻。火箭和76人场均失分分别排28和29位。哈登此前对76人拿下赛季最高的50分。

火箭 VS 凯尔特人, 3月11日

双方第一次交手时，凯尔特人的伊赛亚-托马斯拿下23分，能轻松突破火箭防线。哈登仅出手10次得16分。那场也是麦克海尔执教的最后一场。那时的凯尔特人在东部还只是有潜力的新人，目前他们已经巩固了季后赛的排位，正努力争取季后赛的主场优势。

火箭 VS 黄蜂, 3月12日

12月那场黄蜂输给火箭，黄蜂出手了41个三分，本赛季第二高，该场命中率34.9%本赛季第4差。沃克尔仅得14分，对火箭连续第三场得分低于14分。哈登得36分帮助火箭7分获胜。琼斯拿下17分，最近琼斯的表现平平。

灰熊 VS 火箭, 3月14日

即使全明星中锋加索尔受伤，弹性十足的灰熊依然没有收到拖累，加索尔手术导致赛季报销后的9场他们赢了7场。加索尔离开前兰多夫场均14分，但加索尔离开后提升到19分。不过对火箭连续6场他的得分不超过15分，篮板只有一次超过9个。没有加索尔霍华德的数据可望有显著提升。

快船 VS 火箭, 3月16日

1月份交手时霍华德拿下36分26板的疯狂数据，过去3场对快船霍华德第二次拿下得分篮板双20+的数据。过去10场对火箭快船中锋乔丹只有2次拿下两双数据，其中篮板过20有2次。 1月份的交手J.J.雷迪克命中9个三分拿下生涯最高的40分，轻松越过此前的33分纪录。本赛季第一次交手哈登拿下46分，但是随后2场一共才25中9得到38分，不过助攻有19个。

森林狼 VS 火箭, 3月18日

森林狼球员虽然年轻，但有几位球员的表现比较稳定，新秀唐斯稳居首发阵容。唐斯堪称两双机器，前几个月的得分能力稳步提升。维金斯在得分方面还没有突破性的表现，也算中规中矩，但篮板表现不错。新年以来后卫扎克-拉文得分能力上升，表现稳定。防守方面，森林狼和火箭一样都比较薄弱，失分超过得分。本场双方将更多地展示进攻才华。

火箭 VS 老鹰, 3月19日

在东部季后赛队伍中，老鹰是表现最不稳定的球队之一，偶尔能拿出去年的威武劲儿，意欲威胁整个东部。本赛季球队得分很不稳定，霍福德、米尔萨普及蒂格都是优秀的进攻球员，但并没有打出靓丽数据。他们最需要的是稳定而不是个人的出彩。

火箭 VS 雷霆, 3月22日

杜兰特和维斯布鲁克面对联盟任何球队都会有精彩表现，后者不定哪场就能给出三双的数据。哈登近来对雷霆也总有出色的表现，霍华德的效率通常取决于防守他的亚当斯能否激怒他。如果霍华德被罚下场，得分平平的亚当斯就可以坐板凳，进攻突出的埃内斯-坎特可以上场。伊巴卡对火箭总有出色表现，但本赛季不太稳定。

爵士 VS 火箭, 3月23日

全明星后的双方交手爵士加时胜火箭，海伍德表现火爆，仅7中6就拿下27分，但他不太可能复制同样的表现。进攻端跟老鹰类似，个人没有突出的得分能力。进攻端的重任主要由费沃斯和海伍德承担。火箭在大前锋位置非常薄弱，费沃斯有望拿下出色数据。同样爵士对哈登也无解，本赛季的几次交手哈登对爵士的表现非常稳定，3月以来哈登的表现比较火爆，似乎打算在赛季最后20场有所表现。

猛龙 VS 火箭, 3月25日

需要知道三件事：德罗赞、洛瑞和哈登都是绝对的带头大哥，哈登最近炙手可热，连续11场得分超过26分，其中7场30+，德罗赞过去6场有3场30+，洛瑞过去4场分别得28, 32，43和17分。期待这3位继续亮出各自的绝活。

火箭 VS 步行者, 3月27日

第一次交手火箭险胜，在最后3分钟他们逆转了5分的分差。霍华德有21分17板的精彩表现，这次他很有可能再次出彩。保罗-乔治今年以来一直炙手可热，但阿里扎对他的防守很有成效。进入3月联盟最火爆的球员当属哈登，给出的数据无人能比。布鲁尔在进攻端也有所表现。3月初对猛龙命中5个三分球，而且对步行者第一场命中决定胜负的三分。

火箭 VS 骑士, 3月29日

由于存在健康问题，人们无法知晓骑士的球员能有怎样的表现。哈登和詹姆斯肯定全力以赴，虽然詹姆斯最近对火箭队的表现不佳。火箭要想打出自己的节奏有些难度，骑士的新教练已经把骑士的节奏推到联盟的前列。

公牛 VS 火箭, 3月31日

公牛对火箭的两场比赛都在3月份，本月初这场巴特勒回归，砍下24分11板6助攻最后6犯罚出场。保罗-加索尔同样很有效率，砍下28分17板6助攻。霍华德表现挣扎，仅9中3，得到8分12板，最后因犯规被罚下。