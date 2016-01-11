DraftKings火箭赛事展望: 2016年1月

作者Adam Wexler – 休斯顿知名媒体人

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步行者VS火箭, 1月10日

本赛季保罗-乔治在关键时刻总是能给出非常抢眼的数据,过去四场尤为明显。从12月31日到1月6日，乔治场均拿下29分8.5板。转换节奏方面两队均排列联盟前10，大家将有机会欣赏到双方的快节奏场面。需要提醒的是本场是步行者四连客的最后一场。

火箭 VS 灰熊, 1月12日

过去几个赛季这两只同区对手的比赛场面总是很难看，除了哈登在两队之前四场有两场得分30+以外，火箭其他人均表现不佳。灰熊的进攻均衡，所以首发球员没有进攻数据很突出的，不过本赛季对火箭的两场里康利能拿下23分，命中率65%。

森林狼 VS 火箭, 1月13日

本场是两队本赛季第一次交战，上赛季哈登场均拿下31分8.5板。而卢比奥的得分相当挣扎，期待他对火箭能多拿助攻。新秀唐斯表现很稳定，已经打过的36场职业比赛有17场拿下两双。

骑士 VS 火箭, 1月15日

欧文强势回归，只用了7场就拿下第一次30+。帮助骑士队提升了比赛节奏，球队背靠背连续得分120+，而之前球队还没得过哪怕一场120+。期待骑士的巨头们再多抢些篮板。骑士的防守效率在联盟居前，但对手命中率方面只能位居中游，如果火箭控制失误，就可多刷分了。

火箭 VS 湖人, 1月17日

本赛季的湖人几乎没有防守，双方的两场比赛，火箭分别拿下126和107分取得大胜。湖人没人能挡住霍华德，科比本赛季只有两场命中率超过50%，都是来自火箭的比赛，场均能拿下23.5分。

火箭 VS 快船, 1月18日

本赛季两次交手，格里芬场均28.5分, 9.5板5.5助攻，可以指望保罗的助攻但得分并不令人期待，过去连续5场对火箭命中率低于45%，11月7日火箭4分胜快船，哈登拿下本赛季第二高分46分。

活塞 VS 火箭, 1月20日

第一次交手，火箭全力防守德拉蒙德，但他仍能拿下24分13板。但罚球不好，仅18中4。如果火箭使用砍人战术，活塞可以让他下场休息。期待哈登全面、强势发挥，卡佩拉能拿下两双。

雄鹿 VS 火箭, 1月22日

雄鹿使用8人轮换，球员数据很难有突出表现，只有克里斯-米德尔顿和吉亚尼斯-阿德托昆博能够与火箭较较劲。霍华德和卡佩拉有望在篮板及内线进攻方面表现抢眼，霍华德目前对雄鹿已经连续14场两双，包括一场双20。

小牛 VS 火箭, 1月24日

本赛季的第三次交手，霍华德错过前两次，火箭希望能够限制诺维斯基，他对位琼斯或卡佩拉总有出色表现。

火箭 VS 鹈鹕, 1月25日

利用戴维斯吸引防守，给其他射手如安德森戈登等创造空位这样的打法对联盟其他所有球队都不奏效，唯独火箭。双方两次交手安德森分别拿下19分10板及16分5板，戈登则两场三分13中7。哈登进攻不好，但场均仍能拿下24分5板5助攻。霍华德受到对方强力内线的联合阻击，表现较为挣扎。或许可以期待劳森和贝弗利在进攻端发挥再好一点。

火箭 VS 马刺, 1月27日

通过前两场的优异表现，有理由依靠哈登来打一场重量级比赛，马刺则可以依靠新组建的两巨头莱昂纳德和阿尔德里奇来担纲进攻主角。上次对火箭邓肯竟然生涯首次得0分。

火箭 VS 雷霆, 1月29日

杜兰特和维斯布鲁克是联盟最致命的组合。不过雷霆的防守不那么让人放心，所以与雷霆的比赛谁得分最多谁能笑到最后。这很符合哈登的风格。索顿也有机会在进攻端做出贡献。

奇才 VS 火箭, 1月30日

哈登和霍华德通常都能够拿下自己该得的分数，沃尔、比尔也是如此。双方得分不会很高，可能互拼三分球。