DraftKings Fantasy赛事展望: 2016年2月

作者 Adam Wexler – 休斯顿知名媒体人

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太阳 vs 火箭（主队在前）, 2月4日，星期四 太阳 vs 火箭, 2月19日，星期五

本场是太阳前主教练霍纳塞克下课后新任主教练的第二场比赛。 目前太阳队内陷入混乱状态，还遭遇严重的伤病问题。2月份的战绩是联盟第4差，失分排联盟后5名。火箭应该能够打出自己的节奏，三分球的表现值得关注。从12月1日算起，火箭的三分球命中率能排到联盟前列，本场他们有望飚进大量三分球。

火箭 vs 开拓者, 2月6日，星期六 开拓者 vs 火箭,2月10日，星期三 开拓者 vs 火箭, 2月25日，星期四

起初谁也没估计到双方的比赛这么重要，涉及到西部季后赛末尾席位的排名。本赛季火箭的后卫线在防守端总是疲于招架，开拓者的麦科勒姆和利拉德组合将给火箭的外线防守带来困难。两队在防守效率方面均排名靠后，但进攻端的表现要好些。上次对阵还是在11月份，本场是比克斯塔夫任临时主教练以来双方的首次交手。上一场哈登拿下45分，命中赛季最高的19个罚球，还有11个助攻。

勇士 vs 火箭, 2月9日，星期二

火箭必须开足马力，因为勇士是快节奏的打法。进入2月份，克雷-汤普森又开启了得分模式，他和库里对付火箭很有一套。双方在元旦那一场，汤普森27中16砍下38分，库里没上，但第一次交手的时候库里仅打了27分钟拿下25分7个板6助攻。那场霍华德赛季首演，表现不好，因犯规多仅打了22分钟仅得9分7板，第二场表现回暖拿下21分13板但火箭失败。上次火箭三分球命中率有40%，但第一次只有21.7%。

爵士 vs 火箭, 2月23日，星期二

前一阵爵士的鲁迪-戈伯特一直有伤，火箭的进攻因此受益。双方战绩是火箭2-0占优，火箭命中率超过50%。火箭这边笃定还是哈登表现抢眼，刷出高分，不会是别人。爵士这边因得分点分散，阵容均衡，无论谁都可能成为队内单场得分王。

火箭 vs 马刺, 2月27日，星期六

科怀-伦纳德最近的表现不那么惊艳，但这只是暂时的。拉马库斯-阿尔德里奇最近的表现越来越好，1月份的命中率超过53%，是赛季单月最高。当年在开拓者的时候，打火箭他总有精彩表现，现在仍有望复制之前的表现。对马刺哈登已经连续五场得分没有超过22分，霍华德上次仅得13分8板。

雄鹿 vs 火箭, 2月29日，星期一

上次交手霍华德缺席，哈登拿下30分8助攻，本次仍需哈登给出类似表现，约什-史密斯需要有所发挥。雄鹿的首发都需要延续以往好的表现，尤其格雷格-门罗，首次交手他得到21分9板4盖帽。