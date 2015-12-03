来自Draft Kings的赛事展望: 2015年12月

作者 Adam Wexler – 休斯顿广播电视名人

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鹈鹕对火箭, 星期三, 12月2日 火箭对鹈鹕，星期六，12月26日

显然安东尼-戴维斯是把数据刷子，虽然鹈鹕战绩一直糟糕，但他总能刷出自己的数据。泰里克-埃文斯伤愈归来可出战火箭，上个赛季打火箭时他表现出色，场均拿下20.3分，命中率达57%。不知不觉这位前国王的控卫场均助攻已经达到了7.7次,排联盟第6位。鹈鹕跟火箭一样是对手最容易得分的球队，限制对手命中率均排联盟后5位。

小牛对火箭,星期五,12月4日

在两队第一次对阵时，雷蒙德-费尔顿和查理-维拉纽瓦均16中8，合计拿下42分，在他们的率领下元气大伤的小牛全队拿下110分。火箭的霍华德没有出场，而扎扎-帕楚利亚总是愿意跟霍华德挑战，霍华德和卡佩拉组合的抢篮板大戏值得欣赏。

国王对火箭, 星期六, 12月5日 火箭对国王, 星期二,12月 15日

过去5场对国王哈登分别拿下43, 26, 44, 51及本赛季的43分。有4场助攻超过8个。考辛斯上一场对火箭豪取三双：24分21板10助攻。外加6盖帽。

火箭对篮网，星期二，12月8日

篮网的三分球是联盟最差，场均三分命中数联盟最低。本赛季三分表现最好的一场就是和火箭的第一次交手，17中8，这样的数据放在联盟基本引不起人们的兴趣。

火箭对奇才，星期三，12月9日

本赛季火箭对东部球队表现一团糟，奇才喜欢打快节奏。沃尔连续五场对火箭的助攻数超过10个，2012年对火箭砍下生涯最高的38分。火箭的霍华德和卡佩拉组合占据内线优势。

湖人对火箭，星期六,12月12日 火箭对湖人,星期四,12月 17日

火箭喜欢投三分球，上次交手，火箭竟然投了44个三分。湖人在逼迫对手失误方面联盟最差。哈登和科比合计出手会达到50次。

火箭对掘金，星期一, 12月14日

达尼罗-加里纳利在2015年对火箭的两场比赛里表现非常出色，本赛季六场得分20+有两场是对火箭拿下，共26中14，三分9中6。科内斯-法瑞德本赛季对火箭场均16分10板。泰伦斯-琼斯在双方第二次交手打出赛季最佳表现，12中9砍下23分，还有7板4帽。

快船对火箭，星期六,12月19日

和多数球队一样，火箭防守格里芬也没有什么办法。过去3场对火箭格里芬有两场得分30+，上赛季季后赛7场系列赛又有两场30+。乔丹上赛季常规赛两场篮板20+，一场19板。本赛季初有一场哈登仅26次出手砍下46分，火箭109-105取胜。

黄蜂对火箭，星期一，12月21日

此黄蜂非彼黄蜂，得分不再那么费劲，节奏不再那么拖沓。他们是东部得分最高的，联盟第六。本赛季前肯巴-沃克生涯命中率不到40%，三分命中率32%，而本赛季分别进化到46%和40%。巴图姆也很出色，场均有17分6板5助攻。

火箭对魔术，星期三，12月23日

维克多-奥拉迪波一直让火箭头疼。生涯共有两场得分29+都是对火箭拿下的。伊万-福尼尔是魔术进攻体系的重要一环，本场他的三分球很可能绽放。赛季初的那场霍华德10中10，抓下14板。火箭的外线很可能表现糟糕，因为魔术是防守三分球最好的球队之一。

马刺对火箭，星期五，12月25日

科怀-伦纳德不仅外线防守顶级，而且进攻也极具威胁。丹尼-格林时冷时热，不过对火箭总是手感火热。哈登四月份对马刺的两场表现不好，仅仅34中11，场均18分，火箭均输球。但上赛季火箭对马刺的三分球不错达到39%。

老鹰对火箭，星期二，12月29日

火箭和老鹰的节奏都较快，所有两队在进攻端比较耐看。杰夫-蒂格在和火箭的比赛中一直表现不好，直到今年3月拿下25分6助攻。艾尔-霍福德和保罗-米尔萨普的锋线组合对火箭构成麻烦。

勇士对火箭，星期四，12月31日

本赛季库里成了联盟进攻火力最猛的球员，最近几场对火箭的表现都很精彩。博古特和艾泽里很可能超水平发挥，格林会交出靓丽数据。丰田中心的篮网必将千疮百孔。