克林特-卡培拉入选BBVA Compass全明星新秀挑战赛

休斯顿 – NBA官方今天公布了NBA BBVA Compass全明星新秀挑战赛的名单，火箭队中锋克林特-卡培拉入选世界队。火箭队是过去4年均有球员入选该赛事的两只球队之一。

今年的全明星新秀挑战赛将于2月12日星期五晚8点在多伦多加航中心举行，由TNT现场直播。

卡培拉 (6-10, 240) 是2014年火箭队选中的25号秀，新秀赛季近参加了12场比赛，但本赛季仅缺席了1场比赛，首发了35场。

现年21岁的卡佩拉本赛季场均出战21.6分钟拿下7.6分7.1板1.17盖帽。他成为NBA历史上场均出战低于22.0分钟（30场以上）交出至少7.0分7.0板1.0盖帽的第5人。

本赛季卡佩拉得分上双的场次有14场，两双9场，而上赛季仅有一场篮板超过6个。本赛季命中率57.3%，如果出手次数能够符合统计标准，他的命中率将排NBA第四位。

这是该赛事连续第二年采用美国队vs国际队的形式，每队各由10名一年级生或者二年级生组成。

新秀赛名单由30支球队的助教们评选出,每队由4名后卫、4名前锋,以及2名任意位置的球员组成。此外每队至少要有3名新秀,以及3名二年级生。