火箭队公布队史第50界常规赛赛程

休斯敦 –休斯顿火箭队今天正式公布了2016-17赛季的常规赛赛程，这也是队史上第50界赛季。1966年火箭队在圣迭戈开启了他们的第一个赛季，之后于1971-72赛季迁址休斯敦。

ROOT SPORTS 已确定除了全部季前赛还将转播新赛季的75场比赛。请注意10月2日丰田中心季前赛揭幕战对上海大鲨鱼队的开赛时间已经延后至下午7点。

所有比赛还通过SportsTalk790播报。另外火箭队西班牙语广播频率恢复为La Ranchera KEYH 850 AM/KNTE 101.7 FM。

10月26日星期三，火箭客场迎来揭幕战，对手是洛杉矶湖人，从26号到11月9号有8场比赛，其中有7场都是客战。新赛季首个主场是在10月30日晚7点战同州老对手小牛。

11月12-23日火箭在主场打5场比赛,首仗11月12日对阵马刺队，之后从11月25日到12月2日进行赛季最多的5个客场。赛季前20场有14个客场。

从12月5日到1月5日有17场，其中12个主场。期间12月30日是本赛季唯一的一次主场对快船。1月5日主场对雷霆。

1月6-29日打14场有10个客场。1月20日首次对阵杜兰特加盟后的勇士，从1月21-29日火箭有一波5连客。接下来从31日到2月27日的10场里有8个主场。

进入3月，前5场有3个客场，之后3月12日主场打卫冕冠军骑士。之后8场有6个主场，3月28日对勇士的最后一个主场。

赛季最后8场有5个客场，4月12日主场对森林狼。火箭期望连续第五个赛季进入季后赛，能够与小牛和马刺一样在过去10个赛季胜率均在5成以上。

15-16赛季火箭连续主场的次数最多不超过3次，本赛季连续4个主场的次数就有4次，5连客有3次。上赛季1次连续客场数超过3场。

本赛季火箭有16个背靠背，而上赛季有平联盟最高的20个，10月和11月只有两个，12月和1月则有10个，最后3个月有4个。

分布在周一的场次有12场，周二的有9场，周三的有17场，周四的有7场，周五的有17场，周六的有11场，周日的有9场。

整个赛季中，与每支球队交手至少一个主场一个客场，与西部大多数球队交手2个主场2个客场，只有对快船1主2客，湖人2主1客，开拓者1主2客，爵士2主1客。

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