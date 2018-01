Prestar atención a los detalles: La fórmula que le dio resultado a Malik Beasley para mejorar rápidamente

INDIANÁPOLIS – En el ocaso del mejor partido de la joven carrera profesional de Malik Beasley, Michael Malone, entrenador de los Nuggets, lo apartó para conversar rápidamente la tarde del sábado.

Malone se puso manos a la obra después de complementar un partido emocionante y lleno de confianza que dio como resultado los 12 puntos de Beasley en una temporada alta de 28 minutos durante la victoria de los Nuggets contra Orlando el viernes en la noche.

"Te coloco ahí para defender", le dijo a Beasley. "Cualquier otra cosa que nos aportes en materia ofensiva es genial y me encanta que lo hagas porque tienes la seguridad, además, trabajas arduamente en ello. Sin embargo, no olvides que te hago jugar por tus capacidades para defender varias posiciones".

Fue la tenacidad defensiva de Beasley lo que ayudó a que los Nuggets comenzaran a tomar el control tras enfrentar una temprana desventaja contra los Magic. Esa noche, el escolta con 2 años de experiencia generó +11 puntos y dice que se concentró en jugar de más manera inteligente en el extremo defensivo desde el comienzo de la temporada.

"No solo lo estoy intentando, estoy siendo contundente", indicó Beasley. "El año pasado estuve terrible en el lado débil. Sentí que los equipos se planteaban dejarme apartado en la marca de un solo lado. Pero ahora soy bueno en eso. Estoy conociendo a la plantilla y estudiando el juego. He estado viendo más videos este año y creo que eso me ha llevado a otro nivel".

Malone se enfocó en el talento de Beasley con ese fin.

"Sabía que Malik Beasley no solo tiene el talento físico para ser un buen defensor, sino que tiene lo más importante: la agudeza psicológica, la actitud mental y el proceso de razonamiento para ser un buen defensor", expresó Malone. "Y creo que eso es lo que lo separa de los otros chicos".

Pero la mejor defensiva de Beasley no es lo único notable.

En el aspecto ofensivo, jugó con claridad contra los Magic. Entendió bien las situaciones. No dejó que Orlando lo acelerara ni lo hiciera tomar decisiones cuestionables en sus pases ni hacer tiros difíciles. Cubrió los espacios que quiso a su manera, evitó los intentos, y 5 de 9 tiros de campo fueron exitosos.

"Me sentí genial", dijo Beasley. "Alcancé mi punto medio y derribé a algunos. El tres abrió, además, mis compañeros de equipo no dejaban de pasarme el balón y decirme que lanzara. Desperdicié muchos tiros hoy y el entrenador se enojó mucho. Solo tengo que continuar para seguir trabajando".

La mejora de Beasley no pasa desapercibida.

"Estoy orgulloso de él", dijo el compañero de equipo Kenneth Faried. "Ese es mi novato. Siempre he estado a su lado, lo apoyé y le enseñé cómo funcionaba todo a fin de que se mantuviera sereno y calmado. Y le decía: ‘Oye, funciona. Tendrás tu oportunidad y cuando la tengas, revienta y no mires atrás’. Y el viernes en la noche, pudo hacerlo, disparó tres desde el drible, contestó tres en la cara de los chicos, mantuvo el dominio del juego, atacó para rodear el aro e hizo la jugada correcta. No se puso nervioso ni lucía muy agobiado".

Refuerzo de lo positivo: Los Nuggets tuvieron una sesión cinematográfica y una práctica corta el sábado por la mañana en Indianápolis. A diferencia de la reunión franca que el equipo tuvo hace un par de días, esta se centró en mostrar los aspectos positivos que tuvieron en la victoria del viernes en la noche.

El entrenador Michael Malone explicó el motivo.

"Hace mucho tiempo aprendí que, como entrenadores, tendemos a corregir errores… y tienes que hacerlo. Pero si no recompensas lo positivo y se lo muestras, además los ayudas a comprender por qué ganaron para que lo analicen. Creo que necesitan tener un refuerzo positivo.

"Igual que con mis niñas. Tengo dos hijas pequeñas. No puedo estar corrigiéndolas todo el tiempo y diciéndoles todas las cosas negativas que hacen. Si mi hija llega al cuadro de honor, tengo que asegurarme de darle todo el amor que merece por haberlo hecho. Lo mismo pasa con los chicos. Hay que recompensarlos cuando hacen bien su trabajo. …Anoche fue obvio el gran esfuerzo defensivo que hicieron, y ellos se percataron de que fue así".

