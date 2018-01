Nuevo año, nuevos integrantes: Más jugadores para la rotación

Los estragos que generó el principio de temporada en el equipo del entrenador Michael Malone resultaron evidentes en diferentes momentos críticos del partido de los Nuggets contra Filadelfia el sábado pasado.

"Will Barton se sentó en el piso de la cancha anoche como si estuviera pidiéndome un descanso", expresó Malone. "Wilson Chandler: ‘entrenador, necesito un descanso’. Gary Harris tenía una expresión en su rostro como de cansancio y fatiga. Y cada vez que él lanzaba la pelota, yo pensaba que no tenía ninguna oportunidad de anotar. Estaba muy fatigado en la recta final".

Malone planea hacer algo al respecto.

"Los titulares y otros jugadores clave en el partido están empezando a perder el control", expresó Malone. Por lo que una de las soluciones para el nuevo año, desde el punto de vista del entrenador, es involucrar más a los jugadores que están en la banca.

"Vamos 6-6 en los últimos 12, pero en los últimos 12 partidos, vamos de séptimos en el rendimiento defensivo y de octavos en rendimiento ofensivo", indicó Malone. "Estamos haciendo algunas cosas muy buenas. Si podemos mantenernos a este nivel el resto del año, tanto de manera ofensiva como defensiva, lograremos ser un gran equipo de básquetbol. Pero mientras hacemos eso, y mejora la defensa, le exijo mucho a Gary. Will, Trey (Lyles), Jamal (Murray) y Nikola (Jokić), a todos los chicos.

"Tengo que encontrar a un par de muchachos que pueda usar para encantar a nuestros titulares y jugadores clave para que no los derroten, independientemente de que sea Malik (Beasley), Juancho (Hernán Gómez), Richard (Jefferson), Kenneth (Faried), Darrell (Arthur) o Emmanuel (Mudiay). Creo que el último partido fue una muestra de que estábamos realmente cansados".

Harris promedió 38.2 minutos en los últimos 5 juegos de los Nuggets. Jokić ha jugado 35.5 minutos; Jamal Murray, 35.0; Wilson Chandler, 34.3; y Barton, 31.1. Lyles también está jugando 30 minutos en este período.

En esta temporada, Harris está promediando una posición más alta en minutos de 34.8. Los minutos de Barton (31.3) y Jokić (30.3) también están en su posición más alta. Pero Malone está más preocupado sobre la tendencia en los partidos recientes. Permanece fiel a la rotación impenetrable de siete u ocho jugadores.

"Apliqué una rotación pequeña por una razón", indicó Malone. "A principios de la temporada, rotábamos a nueve, diez jugadores. Obviamente, cambié a una rotación de siete o siete hombres y medio, lo que nos funcionado muy bien".

Malone quiere prevenir problemas futuros. El agotado equipo de Nuggets solo tuvo un 40.2 por ciento de tiros cuando perdieron contra los Sixers, su cuarto porcentaje de tiro más bajo en un juego de esta temporada. Malone notó que muchos de esos tiros perdidos fueron abiertos.

Cuando se le preguntó sobre cuántos minutos reajustados quería que jugaran sus mejores siete u ocho jugadores, Malone fue evasivo.

"Nada muy extravagante, excepto Gary Harris", exclamó. "Diría que si puedo mantener a Gary Harris alrededor de 34 minutos por noche, aunque solo sean 4 minutos (menos que en los partidos recientes), no parece mucho tiempo, pero creo que eso lo ayudaría. Podría mantener a Nikola entre 30 y 32 minutos, pero es difícil. Si el muchacho está en la banca y los chicos se cansan, bueno, tendremos que volver a poner a Nikola".

"No es tan fácil hacer cambios rápidamente", indicó. Malone quiere que la defensa mejorada del equipo y sus avances recientes en la reducción de reemplazos sigan siendo una tendencia en la dirección correcta.

"Mi mensaje para el equipo fue: 'Escuchen, creo que estamos perdiendo tiros porque estamos cansados, y eso es porque no estamos confiando mucho en nuestra banca'", expresó Malone. "Empezamos con cinco, y juego con Will Barton, Trey Lyles y Torrey Craig a la mitad de su rendimiento. Por lo que tengo que encontrar formas para confiar en nuestra banca, poner a jugar a más chicos para que nuestros jugadores no queden exhaustos. Es un año muy largo, aún quedan muchos partidos de básquetbol por jugar.

"No quiero que siete u ocho chicos digan en el vestuario que los demás están muy cansados, pero que no confío en ellos". Eso no es bueno para la moral. Así que tengo que descubrir la manera de incluirlos, y ellos deben entender, ponga a quien ponga, que estamos defendiéndonos a un gran nivel. Si entras en un juego, tienes que ayudarnos a seguir defendiéndonos a gran escala. De eso se trata, tengo que confiar, y la gente tiene que demostrarme que puedo contar con ella".

