布鲁克林篮网将出战2017NBA墨西哥赛

​​布鲁克林讯（2017年8月9日） – 布鲁克林篮网要跟墨西哥城说hola（你好）啦！在即将到来的2017-18赛季，篮网将来到墨西哥出战两场常规赛，球队将分别于2017年12月7日和9日迎战俄克拉荷马雷霆和迈阿密热火。

这两场比赛将标志NBA在同一年内举办四场NBA常规赛比赛，与此同时这也将是篮网队第二次来到墨西哥城比赛，球队上次在1999年曾到访墨西哥出战季前赛。自从NBA在1992年第一次将比赛带来墨西哥，已经走过了25年的时光，2017NBA墨西哥赛也将庆祝NBA墨西哥赛25周年的历史，新赛季的这两场比赛将会是NBA在墨西哥城举办的第25和第26场常规赛，除了美国本土和加拿大之外，墨西哥是承办NBA比赛最多的国家。

布鲁克林篮网总经理马克斯说：“布鲁克林篮网感到非常荣幸可以成为2017NBA墨西哥赛的主队，并可以与联盟一起共同庆祝墨西哥赛25周年纪念。我们非常兴奋可以促进NBA的国际化步伐并能够跟墨西哥现在和未来的篮网球迷们见面”。

布鲁克林体育娱乐公司CEO约马克说：“我非常开心我们可以在今年12月将我们的国际化存在延伸到墨西哥，这两场比赛无疑将会给我们非常好的机会去扩展我们的国际化步伐，并且在墨西哥市场中探索机会，拥抱球迷，尤其是我们看到了体育在这个市场的良好成长”。

篮网一直致力于扩展球队的国际化品牌认知。除了在墨西哥城比赛外，篮网还曾经在2014年在中国北京和上海出战两场NBA中国赛；篮网曾经三度到访伦敦，2008年与迈阿密热火呈现的季前赛，2011年与多伦多猛龙的两场常规赛，以及2014年与亚特兰大老鹰上演的一场常规赛。

2017NBA墨西哥赛也将会带来各种各样的球迷活动、NBA关怀社区活动以及少年NBA活动，联盟期待可以将完整的球迷体验带到墨西哥城。

全球的球迷都可以通过电视和数字媒体观看这两场比赛，球迷现在可以提前注册立刻得知球票详情以及获得独家预售票价格，详情请参考如下网站http://www.nbamex.com/MXGames2017.