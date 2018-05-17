丁威迪：感恩入选进步最快球员最终名单
丁威迪跟我们分享了他入选进步最快球员最终名单的感受以及他对下赛季的期待。
当时间倒回1年以前，那时的丁威迪还在准备夏季联赛，他想要证明为什么他在主教练阿特金森的体系中值得拥有一席之地。
而当我们看现在的他，天啊，事情变化的真的太快了。
在美国当地时间本周三晚上，今年25岁的丁威迪成为了NBA本赛季进步最快球员最终名单上的三名球员之一，其他两名球员是步行者队的奥拉迪波和火箭队的卡佩拉。这是多么惊人的故事，前两年的丁威迪被裁掉过两次，而如今他成为了联盟中优秀的得分制造者。
而他本人，比任何人都清楚，自己经历了怎样的旅程。
丁威迪在给我们的邮件中写到：“我觉得最重要的是，对我本人而言这是一种很大的肯定，对于我一路走来的艰辛，这真的意味深长”。
在刚刚过去的赛季，丁威迪场均可以得到12.6分，6.6次助攻和3.2个篮板，各项数据都达到了生涯新高，他在助攻失误比方面可以排到联盟第二（4.1）。上个赛季在训练营结束后，人们对于他的期许是可以竞争一下替补控卫，而事实上，因为林书豪和拉塞尔相继受伤，丁威迪不得不提到首发控卫的位置。
当丁威迪首发出场时，他场均可以得到3.8分和7.2次助攻，他在1月份的表现更是耀眼：在场均得到14.9分和6.2次助攻的同时，他更是投中了三个制胜球。在上半个赛季的出色表现，让他在今年的NBA全明星技巧挑战赛获得了一席之位，故事的高潮是他竟一路赢得了最终的冠军。
如今的丁威迪更希望他能够在一个美妙的赛季之后继续提升和进步。
他写到：“我依旧还在为我的工作努力，我需要继续在联盟中巩固我自己”。
与此同时他对队友们也很自信，他相信他们也在为下个赛季努力着。
他说：“我想赢得总冠军，我的目标从来没有变过，我希望我们能够像一个整体一起进步，我本人希望我能够成为带领球队获得总冠军的关键一员”。
当然丁威迪不忘要感谢篮网队给他的机会，在控球后卫这样的位置上让他能够出场更多时间，毕竟控卫可是篮球中最难打的位置之一。他知道没有阿金教练和总经理马克斯对他的信任，本赛季的所有耀眼瞬间都不可能发生。
丁威迪说：“如果我赢得了最终的奖项，他们应该占50%的原因，两年前当没有任何人相信我的时候，他们选择了相信我，在上赛季的各种伤病风波中，他们对我更加信任，如果没有他们，上面所说的这一切都不会发生。我对马克斯，阿金教练和整个篮网队，真的十分感谢”。