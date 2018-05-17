布鲁克林篮网赛季回顾之：不走寻常路的RHJ

数据

出战68场比赛，场均13.9分，6.8个篮板，投篮命中率47%。

赛季回顾

我们都知道，RHJ的打球方式不寻常，但是在过去的2017-18赛季，他应该是篮网阵容中最高效最全面的球员了。

刚刚结束了他在篮网的第三个赛季，他也是篮网阵容中在球队最久的球员，他在进攻端的进步是最显著的。很多媒体称RHJ的进攻风格感觉很颠簸不平稳，因为他的投篮姿势很特别，而且攻击篮筐的时候看起来真的毫无畏惧，但是这样独特的风格在他身上似乎很有效果。

相对于上赛季场均8.7分的表现，本赛季23岁的RHJ场均得分提升了5.2分，来到了13.9分。事实上三年以前刚刚来到NBA的RHJ，是以防守著称的；伴随着时间流逝和RHJ的进步，我们看到他在进攻端能有如此进步，而且还能在大前锋的位置越打越舒服。

RHJ在本赛季的季末采访中说道：“我感觉我现在的比赛方式和走向，是绝对最适合我的”。

在刚刚结束的赛季，RHJ本赛季专注于四号位，RHJ的全面在很多时候让防守者也感到很有挑战。RHJ的天赋和能力可以为自己和队友创造进攻机会，在如今新时代的NBA，他证明他可以成为大前锋位置的最佳人选。事实上，在很多比赛夜，RHJ都让很多联盟中优秀的大前锋喷发。

让我们拿4月5号对阵密尔沃基雄鹿的比赛为例，RHJ在数据方面看起来非常全面，他得到了14分11篮板，5个助攻另外还有4记封盖。在刚刚结束的赛季RHJ拿到了12个两双，而在他进入联盟后的前两年，一共才拿了10次两双。所以在RHJ缺失的14场比赛，难怪篮网看起来如此挣扎。

“我感觉我现在的比赛方式和走向，是绝对最适合我的”。

RHJ

提升空间

在攻防两端，RHJ都能够提供极大的价值，并且对比赛本身产生足够大的影响 。如果想更上一层楼，他需要在大前锋的位置再磨砺一段时间，在防守大个子的时候也要感到更舒服一些，在进攻端他需要提升自己的效率。RHJ在外线防守方面也表现得很不错，篮板能力也很强，尤其是考虑到大部分前锋的身高和体重都要优于RHJ的情况下。所以真正的挑战是，RHJ需要找到防守去利用他的身体天赋和速度去卡位来挑战那些高大的对手。

RHJ曾向我们解释到：“很多时候我觉得是挺难得，因为大多数四号位球员都在联盟呆了一段时间了，他们一般都至少比我重15磅，所以对我而言，面对这样的情况，最重要的事情是你到底有多想去跟他们较劲，你是否做好了充分的准备去面对这样的身体接触以及高能量”。

“比如说像米尔萨普这样的球员，他比赛比我打得多，他特别壮，也很有技巧，还是一名老将，你真的好好想想怎么跟他比赛。所以我得做好准备，要知道他的进攻手段，他的比赛方式，知道他喜欢做什么，而我也一直是以这样的态度去面对比赛，面对对手，我觉得我自己做的还是不错的”。

进攻端，RHJ期待提升他在三分线外的投射，在上个赛季，其实RHJ24.1%的投篮都来自于三分。

RHJ说：“我现在要少投长两分，多投三分，我觉得如果我的三分能够进步，会对无论是球队还是我本人而言都有很大的帮助。无论如何， 你都希望你尽你所能去让球队变得更好，教练希望我这么做，训练师们希望我这么做，队友们也希望我这么做，那么就让我来做吧”。​​​​