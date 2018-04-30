普里吉奥尼和斯普利特加入篮网

​​​布鲁克林2018年4月24日讯-布鲁克林篮网今日宣布巴勃罗-普里吉奥尼以助教身份加入阿特金森的教练团队。与此同时，提亚哥-斯普利特成为球队的球探，并承担部分球员球场发展的责任。

在20多年的职业球员生涯结束后，普里吉奥尼加入了篮网，他曾经在阿根廷、西班牙和NBA效力过。普里吉奥尼来自于阿根廷，他职业生涯大部分时间在西班牙打球，他曾带领巴斯克尼亚队三次获得西班牙国王杯冠军，四次获得西班牙超级杯冠军，一次西班牙联盟冠军。在2012年，普里吉奥尼成为NBA历史上最年长的新秀，当年的他已经35岁。此后他在NBA联盟中的纽约尼克斯、休斯顿火箭和洛杉矶快船先后效力四年。作为阿根廷男篮国家队的一员，他在2008年的北京奥运会获得了一枚铜牌，在2012年的伦敦奥运会获得第四名。

​作为一名7年的NBA老兵，斯普利特在2007年选秀中首轮被马刺选中，并在2010年加入了圣安东尼奥马刺。斯普利特在马刺效力5年，并在2014年帮助球队夺冠，此后他在亚特兰大和费城效力。斯普利特来自于巴西，他从1999年开始便在海外联赛效力，大部分时间他在西班牙的巴斯克尼亚俱乐部打球，他帮助球队获得了多个冠军并三次入选了欧洲联赛第一阵容。作为巴西国家队的一员，他帮助巴西获得美洲男篮锦标赛、泛美运动会以及南美锦标赛的冠军。

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