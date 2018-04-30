布鲁克林篮网赛季总结之：拉塞尔首个赛季

数据

拉塞尔的赛季

拉塞尔在篮网的首个赛季大致可以被分成三个部分：第一部分是他在遭受膝伤之前的三个星期（拉塞尔因膝伤错过了32场比赛）；第二部分是他伤愈归来后的那一个月，当时的他被严格控制出场时间，并替补出场；第三部分是他在2月22号回归首发阵容后。

拉塞尔说：“总体来说我觉得这是一个充满高低起伏的赛季，很多不利的因素发生了，而且我们还根本无法控制，但是我觉得我们已经做到我们能做的最好的样子了。对于我本人而言，我总有需要提升的地方。我也在慢慢了解自己作为一名球员是什么样子，所以我认为在今年的休赛期，我能更好地了解我怎样才能提升我自己”。

作为去年夏天篮网补强的关键一员，拉塞尔在赛季首秀就闪耀全场，在与印第安纳步行者的比赛中，他22投12中，其中三分8中4，全场得到30分。两天后在主场首秀中，他更是在比赛末段投中关键球帮助球队锁定胜利。火热的开始依旧在延续，在拉塞尔的前12场比赛中，他场均可以得到20.9分，5.7个助攻和4.7个篮板。但是谁会想到，11月11日在与犹他爵士的比赛中，那场比赛他17投10中得到了26分，却是他接下来两个月的最后一场比赛。

在接受了膝关节镜手术后，拉塞尔在1月19号正式归来。受限于严格的时间控制，拉塞尔归来后的前三场比赛，他的出场时间都没有超过15分钟。在伤愈归来后的第六场比赛，他在16分钟的出场时间内贡献了22分，并帮助球队战胜76人。在2月22日对阵夏洛特黄蜂的比赛中，拉塞尔正式回归首发阵容，他得到了19分5助攻和4篮板。

“每一年我只是想变得更好而已，我不知道我的上限会在哪里”。

德安吉洛-拉塞尔

从那之后到赛季结束，拉塞尔场均可以得到15.5分6助攻，而更让人激动的莫过于他在三分线外36%的投篮命中率。在拉塞尔受伤之前，他的三分命中率只有30%，而他前两个赛季在洛杉矶湖人的三分命中率为35%。

这个活泼可爱的左撇子球员，在本赛季中可不缺乏闪亮的瞬间。他的赛季最高分发生在赛季刚开始的时候，10月31号对阵菲尼克斯太阳的比赛，他得到了33分。在三月份，在前一场比赛面对76人得到26分后，他又在下一场对阵猛龙的比赛中得到了32分，尤其是他命中的前6记三分。虽然这样说起来让球队看起来有点尴尬，但是在8年间，篮网队没有球员拿到过三双，直到拉塞尔在3月23号对阵猛龙的比赛中贡献出18分13助攻和11篮板的三双数据；在两场比赛后，他又在对阵奥兰多魔术时，贡献16分12助攻帮助球队取胜。

不得不说从某种程度上来说，拉塞尔的受伤、他在伤愈归来后的时间限制已经篮网在后场的充足轮转限制了他的整体表现。自从进入NBA后的三个赛季，场均25.8分钟的出场时间是他的职业生涯最低，但是他的平均36分钟数据达到了21.8分7.3个助攻和5.6个篮板，这是他的职业生涯新高。

拉塞尔说：“我只是想每年都变得更好一点，我不知道我的上限在哪里，我觉得很多球员进入联盟，你看这些年以来球员们的表现，你有时候能看到那些好像不知名的球员，你看到那些来到职业生涯巅峰的球员，你都没意识到他们到达过巅峰，而对我本人而言，我只想每年都能变得更好”。

提升空间

在拉塞尔的首个赛季，作为球队得分王他场均得到了15.6分，另外还有5.2个助攻。想成为联盟顶级后卫，这两项数据的确非常重要，因为你要拥有自己得分的能力并且还要帮助队友。

他的使用率为30.1 ，这是球队最高的，而且远远高于排名第二的勒维尔（22.4），事实上这个数据可以排到联盟前15. 伴随着这个数据以及球队的高速比赛，拉塞尔场均也有3个失误，事实上球队如此高的失误率也一直是主教练阿特金森强调的重点。除了在防守端的提升外，拉塞尔在进攻端的下一个进步重点，那就是他的效率：减少失误并提升投篮命中率。​​​​