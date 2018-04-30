布鲁克林篮网赛季总结之：贾瑞特-阿伦

数据

共出战72场比赛，场均可以得到8.2分，5.4个篮板和1.2次封盖。

赛季回顾

因为说话太温柔了，阿伦却被时常被曲解为他缺乏自信，为了证明他不是没自信的人，阿伦在自己的新秀赛季费尽努力去证明这一点。

当阿伦在2017年选秀大会上在第22顺位被篮网选中的时候，很多观察者都质疑他是否拥有强悍的身体和热情能够在NBA立足。即便在篮网内部，大多数人对他的期许是他或许得在NBA G联盟里锻炼一段时间来磨砺他的比赛。但是这位年轻的中锋没有过多言语，他让自己的比赛为自己强势发声，事实证明，在篮网的2017-18赛季中，阿伦竟成为了一个美好的惊喜。

因为伤病阿伦错过了去年的夏季联赛，他在刚开赛初期的表现也没有什么特别之处：在10月和11月他场均仅仅得到4.2分和3.7个篮板。但是在12月对阵老鹰的比赛中，阿伦得到了生涯首个双位数得分，12分，我们注意到他的自信心也慢慢提升了。此后，阿伦的得分、篮板和封盖数据持续提升，直到在1月30号对战同城死敌尼克斯的比赛中，阿伦正式成为了球队的首发中锋。这之后阿伦迎来了他新秀赛季的最佳月份，他场均可以得到12.9分，6.8个篮板，投篮命中率更是高达61.6%。

“我的对手如何对付我，我就怎样去对付他们”。

贾瑞特-阿伦

也就是在那个月份，篮网意识到原来球队一直苦苦寻找多年的中锋位置的合适人选，或许就是阿伦。在2月6日篮网对阵火箭的比赛开始前，篮网教练阿特金森将阿伦跟火箭队的防守大闸卡佩拉相对比，阿伦被教练这样的对比惊讶到了，也表示十分感谢这样的赞美。

​当天比赛前阿伦告诉我们：“对我而言这真的意味着太多，卡佩拉是非常优秀的球员，他在自己的位置上做得特别好，我认为他是联盟最好的中锋之一，而我现在正在努力希望有一天也能变得像他一样，我觉得教练能把我跟这样高水平的球员相提并论，真的意味深远”。

而阿伦真正意义上的突破来自于几周之后。当时篮网正在遭遇一波八连败，在对阵芝加哥公牛的一场比赛中，阿伦用一记惊天地泣鬼神的暴扣飞越了马尔卡宁，这记暴扣也强烈地激励了队友们。阿伦凭借这记暴扣在推特上火了一把，并且在当晚比赛的很多精彩集锦中都成为了最佳进球。在那场比赛中，阿伦11投8中，得到了18分和9篮板。

虽然阿伦偶尔会撞一下新秀墙，表现有时也会不稳定，但是他的自信却毋庸置疑。他提到了他跟霍华德的那次对抗，虽然霍华德比阿伦强壮很多，并且在赛季中黄蜂也一直主导着跟篮网之间的较量，但是阿伦每当跟霍华德对位时，都感受到这是无价的学习机会。

​阿伦说：“对手怎样对付我，我就怎样对付他们，对于霍华德而言，我觉得他的篮板意识很出众，因为他很擅长使用自己的胳膊和他的身体，显而易见我还没有他这样的身体，但是用胳膊抢到篮板很重要”。

虽然阿伦比霍华德轻了足足30磅，但是阿伦尽了全力去防守对方，同时自己场均能够得到9.3分，7.7个篮板和2.3次封盖。

阿伦说：“我就是想也给他点颜色看看”。

就是这样的话语让我们看到了阿伦的自信心在成长，当他再次回忆他对于卡佩拉的评论时，他承认他比以前更有野心了。

阿伦说：“当我有空间时，我要用卡佩拉的方式去为队友挡拆，但是现在，我也在努力将自己的投射范围增加至三分线外”。

提升空间

拥有着这样的天赋，阿伦已经证明他在保护篮筐方面的能力，以及比大家想象中还要好的身体天赋，因为还不够强壮，这些能力可以暂时弥补他面对其他高大中锋时的劣势。诚然，对于20岁的阿伦来说，他现在的目标是能够在健身房里多锻炼，变得更加强壮。伴随着体重和力量的增加，他可以继续在低位建立优势，虽然他已经展示了他在保护篮筐方面的能力，但是伴随着他的增重，这些地方只会变得更好。

如果阿伦能够在上述的方面有所进步并提升自己的三分投射，他有机会成为2017届新秀中的前10球员！