2017-18赛季，我们都学到了什么？

​​至少，在过去的这个赛季，我们多看到了8场胜利，在总经理马克斯和主教练阿特金森的带领下，我们依旧延续着上升趋势。

伤病，源源不断的伤病，而且是主力球员的伤病，为这个赛季提供了太多挑战。首先是赛季揭幕战林书豪就受伤离场最终导致他缺席了整个赛季，拉塞尔、RHJ和勒维尔分别错过了34、15和11场比赛，这些可不是小数字…除了挥之不去的伤病干扰，以及拥有NBA最年轻阵容的篮网肯定在经验方面的缺乏，布鲁克林却从没有停止去战斗，我们有证明自己的欲望。

RHJ说：“这是因为我们关爱彼此，当你关爱彼此的时候，其他的都显得不重要，我们来到球场去战斗去享受比赛；即便有的时候失利真的让人很心痛，很难过，但是我们最终还是回到像兄弟那样，去讨论我们可以在哪些地方做出改变和进步”。

赛季中段来到球队的康宁汉姆在联盟中征战过几支球队了，有老将居多的季后赛球队，也有年轻的重建球队，但是他觉得布鲁克林的更衣室氛围真的很独特。他给出的例子就是赛季末段篮网三连胜期间~

康宁汉姆说：“一般来说如果球队打不进季后赛，在赛季末段球员们一般都不是特别想好好打球了，但是我们却从来没有过这样的情况，我们一直战斗到最后一刻，教练也有同样的坚持，这是我如此热爱这个团队的原因，因为这里的人们”。

下面一起来看2017-18赛季的总结：

球队MVP：卡罗尔

​或许在赛季的不同时段，这个问题的答案会有不同的人选，事实上拉塞尔、丁威迪、RHJ都在不同阶段成为了球场上的催化剂，但是卡罗尔的一致性和他的领袖能力让他脱颖而出。

在篮网更衣室，毫无疑问他是篮网的声音，在球场上，他会延续阿金教练的存在。在球场外他已经如此出色，而在球场上他做的更好。今年31岁的卡罗尔迎来了职业生涯新高的场均得分（13.5分）和篮板（6.6个篮板），145个三分也是他在单赛季的新高。

而更重要的是，在多伦多被贴上“玻璃人”标签的卡罗尔，却在本赛季出战了73场比赛，这也是他单赛季出场数最多的赛季。当卡罗尔刚来到布鲁克林时，外界普遍认为他只是猛龙清理薪资的一枚棋子，所以这样的表现还是非常让人佩服的。

突破球员：丁威迪​

​​还记得大概从11月中旬到1月末那段时间吗？丁威迪那神勇的表现当之无愧可以说是当时篮网的最佳球员。事实上，在这个赛季开始前，除了在布鲁克林，应该没有多少人听说过他的名字。但是他用最强有力的方式强行把自己拉入NBA球星的行列，作为联盟中最高效的机会制造者以及关键时刻最尖利的球员，NBA联盟不得不记住他的名字。

在布鲁克林发光发热显然不能满足丁威迪的野心，在本赛季的NBA全明星技巧赛上，他在全美甚至全球的球迷面前好好展露了一下身手，是的，他赢得了本赛季的全明星技巧挑战赛冠军。

全明星之后，丁威迪没有继续延续上升的趋势，原因大概有几个方面：疲劳、轮转变化以及最后他重新回归了替补阵容。在他还相对稍短的NBA生涯中，就像之前一样，当别人以为他只是昙花一现的时候，他找到了去做出回应的方式。赛季末段他换回了之前的短发发型，也找回了曾经的那些独属于他的气势，在本赛季最后一个主场对阵公牛的比赛（也是他的最后一场比赛），他贡献了20分7个助攻和3个篮板。

主教练阿特金森在那场比赛后说：“我认为丁威迪又回到了从前的那个他，他很有攻击性，他带球攻击篮筐，就像赛季中90%时间中的他一样”。

最佳新人：拉塞尔

​请注意是最佳新人，而不是最佳新秀哦~我们评选的是本赛季新球员中的最佳。虽然自从康宁汉姆在2月8号来到篮网后起到了非常重要的作用，但是在2017年夏天伴随着拉塞尔的到来，我们更期待看到的是一个代表球队脸面的未来球星。

虽然在2017年11月11日拉塞尔的膝盖遭遇了伤病，这个伤病看起来似乎阻挡了他当时的上升趋势以及他的突破表现，那时的他场均可以得到20.9分5.7次助攻和4.7个篮板。但是，刚刚年满22岁的拉塞尔，在回归后，在重新回到首发阵容后又重新找回了自己。尤其是在两场对阵多伦多猛龙的比赛中，拉塞尔的确有十分抢眼的表现，在3月14日，他在首节就得到了24分，而在10天后再战猛龙时，他获得了职业生涯首个三双（18分13助攻和11篮板）。

再耐心一点，当拉塞尔一旦可以稳定表现并且能够做出更好的决策，他会拥有成为联盟顶级后卫的所有要素。

最佳胜利：篮网119-111雄鹿

那场激动人心的胜利~

​赛季初段篮网在主场巴克莱中心击败克利夫兰骑士的比赛或许是更大的惊喜，但是如果球迷们更想看到球队质的改变，我们在赛季末段面对密尔沃基雄鹿的这场胜利，或许更有说服力。

在这场比赛之前，篮网刚刚在前两场面对活塞和76人的比赛中遭遇了失利，而面对雄鹿，在整个赛季中对手都彻底统治了比赛。事实上在那场比赛中，雄鹿比篮网更需要获得这场胜利，因为他们正在为季后赛排位苦苦挣扎，但是篮网却成为了最终的胜者。

克拉布在这场比赛中起到了关键作用，他全场比赛得到了25分并在第四节关键时刻投中了2个三分帮助球队锁定胜利。

2018-19赛季重点关注球员：阿伦

​要知道在上个休赛季，拉塞尔并不是球队获得的唯一一位能够成为球队基石的潜力球员，球队在2017年选秀中在22位能够选到这位可以说是篮网未来几年首发中锋的“年轻名宿”，真的是特别的运气。

年仅19岁的阿伦在赛季开始时的表现并不十分突出，他在10月份和11月份场均仅仅得到4.5分，但是他在来年1月份迎来了突破并且就势不可挡。他在1月30号的比赛中迎来了职业生涯首个先发机会，并从此开始证明自己，他场均可以得到10.5分6.4个篮板和1.7个封盖，投篮命中率更是达到了62.1%。他赛季场均可以得到1.2次封盖，这在今年的新秀中可是排名第一的~

阿伦这个休赛季的重中之重就是增重，增重，增重！他目前身高是6尺11（2米10），234磅（106公斤）。这位年轻的中锋拥有相对不错的脚步和低位技术，但是却经常在油漆区被更强壮的球员欺负。增重，变得更强壮一定会在这个区域帮助他，阿金教练对于这位德克萨斯大学的新星有着长远的期待。

阿金教练的原话是：“杰拉特-阿伦，他不会仅仅成为一名好球员，他会成为一名伟大的球员”。

WE GO HARD！​​​​​