籃網總經理：不要懷疑林書豪

在布魯克林度過的前兩年時光，林書豪這個名字總是被傷病這個討厭的詞語縈繞，事實上因為傷病，他錯過了127場比賽。但是籃網總經理肖恩-馬克斯卻說，他一點都不會感到驚訝如果書豪在他的第三個賽季強勢歸來的話。

在本賽季的季末總結會上，馬克斯說：“我覺得像林書豪這樣的球員，他整個職業生涯都在證明人們是錯的。在我們最初找到他加入球隊的時候，就是這樣的品質讓我們對他產生了興趣。對於他而言，沒有舞臺他不能掌控，沒有一刻是這樣的。我想說我不會不相信他的。”

又要提起這傷心的一幕，在2017-18賽季首場比賽中，林書豪在客戰步行者的比賽中遭遇髕骨肌腱斷裂。從那一刻起，林書豪就開始了他的手術康復之路，整個過程大部分時間都是在溫哥華的Fortius康復中心進行。書豪在上周四表示整個康復過程像是重新學習的過程，學習如何在不同情況下使用自己的肌肉。

林書豪說：“我一直在重點註意我是不是已經做了足夠的努力來徹底改變我以前的那些動作習慣，基本上是每一個細節，比如我的投籃，我跑步的方式，我的防守方式，我的移動、切入、加速、減速等等。或許大家肉眼或者在電視上看不到任何不同，但是對於我自己而言，我如何做的，我從哪裏移動的，我在使用什麽肌肉，我沒有使用什麽肌腱或者關節，這些都會非常不同”。

“我覺得在過去的這些日子，我學到了太多科學知識和解剖學知識，我自己可從來沒想到我能學到這麽多。但是我很期待，我覺得我的移動比以前更好了，我相信這會幫助我的比賽”。

馬克斯也重點強調了林書豪所付出的努力是他對林書豪這麽自信的原因。

馬克斯說：“在過去的6-8個月中，林書豪沖擊康復的方式讓我真的很驚訝，他用一種重新面對人生的方式回歸了，我覺得特別好，我們也非常期待”。

在林書豪為籃網出戰的37場比中，他場均可以得到14.6分、5.1次助攻、3.6個籃板和1.1個搶斷，投籃命中率為43.7%。在書豪受傷期間 ，丁威迪的橫空出世以及勒維爾的提升，在某種程度上幫助籃網來填補林書豪的空缺，但是他在球場上的領袖能力真的讓人倍感思念。當書豪歸來的時候，他希望他可以幫助球隊解決防守端的問題。

林書豪在上周四的時候說：“當我回歸的時候，我對自己最大的期許之一就是我希望我成為球隊在防守端的領袖。我在場上會一直說話，對我身邊的人我也會有很多要求，他們也要像我做的那樣做出回應，我們要力爭成為一支好的防守球隊”。

我們都理解林書豪急於回歸的心情，但是馬克斯和他本人都同意他回歸之路一定要格外謹慎。

馬克斯說：“我們絕對不會讓他急於回歸，我能理解他現在十分想打球的心情，但是與此同時，我相信時間會給我們一個答案，我沒有格外擔心這一點”。

林書豪也同意馬克斯的看法。

林書豪說：“我在意我的健康，我在思考如何用最好的方式去移動，我相信如果我用這樣的心態去打球，接下來的時光會彌補我錯過的時間，我們會看到我最初對於布魯克林的期許和承諾”。